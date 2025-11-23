Robot Trung Quốc lập kỷ lục đi bộ 100km

Robot A2 của AgiBot thực hiện hành trình đi bộ hơn 100km (Ảnh: Global Times).

Global Times đưa tin, robot A2 của AgiBot đã hoàn thành hành trình đi bộ xuyên tỉnh dài 100km, từ thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô (miền Đông Trung Quốc) đến khu vực Bến Thượng Hải.

Vào ngày 20/11, một giám định viên của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận tổng quãng đường đi bộ là 106,286km, trao danh hiệu “Quãng đường đi bộ dài nhất do một robot hình người thực hiện”.

Robot A2 đã có thể hoàn thành toàn bộ lộ trình mà không cần tắt nguồn, nhờ hệ thống pin có thể thay nóng của AgiBot, cho phép robot vận hành liên tục trong suốt thử thách.

Trong quá trình thử thách, robot đã băng qua đường phố đô thị, khu danh lam thắng cảnh, quốc lộ và tỉnh lộ, đối mặt với nhiều bề mặt khác nhau như nhựa đường, lát gạch, cầu, lối đi dành cho người khiếm thị, dốc, cũng như đoạn đường có ánh sáng kém vào ban đêm. Robot tuân thủ luật giao thông trong suốt hành trình và cuối cùng đã đến Bến Thượng Hải.

Wang Chuang, đối tác kiêm Phó chủ tịch cấp cao của AgiBot, nói rằng việc đi bộ xuyên tỉnh nhằm thể hiện tính ổn định và độ tin cậy của công nghệ robot hình người.

“Đi bộ từ Tô Châu đến Thượng Hải là việc rất khó để nhiều người thực hiện trong một lần, vậy mà robot đã hoàn thành”, ông nói.

Ông cho biết thêm, kết quả này thể hiện những tiến bộ về độ bền phần cứng, khả năng giữ thăng bằng và sức bền tổng thể, vốn rất quan trọng cho việc triển khai thương mại trong tương lai.

Theo thông cáo, dù đã đi bộ hơn 100km, robot A2 vẫn trong tình trạng tốt, chỉ có cao su ở đế chân bị mài mòn.

Ông Wang cho hay robot A2 dùng trong thử thách là một đơn vị thương mại tiêu chuẩn, sản xuất hàng loạt, không có điều chỉnh tùy biến, tương tự những robot được giao cho khách hàng. Đối với hành trình này, robot được trang bị 2 mô-đun GPS, cùng cảm biến lidar và camera hồng ngoại đo độ sâu, giúp robot có khả năng cảm nhận để dẫn đường chính xác trong điều kiện ánh sáng thay đổi và môi trường đô thị phức tạp.

Khi đến khu vực bắc Bến Thượng Hải, robot A2 đã tương tác ngắn với phóng viên, gọi chuyến đi là một “trải nghiệm đáng nhớ” trong “đời sống máy móc” của mình, và còn đùa rằng có lẽ nó “cần một đôi giày mới”.

Ông Wang cho biết đi bộ chỉ là một năng lực cơ bản, ngoài ra, robot này hiện đã hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ, nhận diện khuôn mặt và trí nhớ, dẫn đường tự động và giao hàng.

Liu Dingding, chuyên gia công nghiệp kỳ cựu, nhấn mạnh việc đạt được bước tiến như vậy cho thấy tốc độ trưởng thành của các công nghệ cốt lõi, như thuật toán di chuyển và tích hợp hệ thống. Đây là một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc robot hình người bước ra khỏi môi trường phòng thí nghiệm được kiểm soát và tiến vào các tình huống thực tế khắc nghiệt, ông nói.

Ông Liu lưu ý, cột mốc này cho thấy sự cải thiện đáng kể về độ tin cậy, sức bền, khả năng điều khiển chuyển động và khả năng thích ứng môi trường của robot.