Hệ thống phòng không S-500 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Đề xuất này dường như nằm trong khuôn khổ một thỏa thuận xuất khẩu mới, bao gồm việc bán thêm 10 tổ hợp S-400 cho New Delhi, báo Times of India đưa tin.

Vào tháng 10/2018, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD để mua 10 tiểu đoàn S-400 - mỗi tiểu đoàn là một hệ thống phòng không hoàn chỉnh, gồm đầy đủ các thành phần - đánh dấu một trong những thương vụ mua sắm thiết bị phòng không Nga lớn nhất của nước này.

Đến nay, 4 tổ hợp đã được bàn giao, trong khi tổ hợp thứ 5 dự kiến sẽ được chuyển đến Ấn Độ vào tháng 11.

Đề xuất cung cấp thêm 10 tiểu đoàn nữa, nếu thành hiện thực, sẽ là sự mở rộng đáng kể so với thương vụ ban đầu, qua đó tăng cường số lượng các tổ hợp bảo vệ những khu vực có tầm quan trọng chiến lược và cơ sở hạ tầng quân sự. Hiện tại, điều khoản chi tiết và chi phí của đề xuất mua sắm bổ sung này vẫn chưa được công bố.

Vào tháng 9, nhiều nguồn tin từ Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này vẫn đang cân nhắc việc mua hệ thống S-500. Nếu được thông qua, S-500 sẽ bổ sung một tầng phòng thủ mới, bên cạnh các hệ thống S-400 đang được Ấn Độ nhanh chóng mở rộng.

Theo báo cáo của The Economic Times, mối quan tâm đối với S-500 đã xuất hiện trong các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tại Kyrgyzstan vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa qua.

Trong khi S-400 được thiết kế chủ yếu để đối phó với máy bay, tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái và một số loại tên lửa đạn đạo ở tầm xa, thì tên lửa S-500 lại sở hữu năng lực hoàn toàn khác biệt, được mệnh danh là đối thủ xứng tầm của các máy bay tàng hình hiện đại.

Đây là hệ thống cấp cao hơn, chuyên tập trung đánh chặn các mục tiêu phức tạp như vệ tinh, phương tiện bay trong không gian và các loại tên lửa đạn đạo - bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vũ khí siêu vượt âm.

Ấn Độ đang ngày càng đẩy mạnh phát triển năng lực sản xuất quốc phòng trong nước thông qua các sáng kiến tự lực, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài đối với thiết bị, công tác bảo trì và linh kiện thay thế.

Việc tiếp cận sâu rộng vào các quy trình sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật có thể tạo cơ hội cho ngành công nghiệp Ấn Độ tham gia sâu hơn vào quá trình duy trì hoặc chế tạo các thành phần của hệ thống tên lửa S-500.

Tuy nhiên, phạm vi chuyển giao công nghệ có thể rất đa dạng - từ lắp ráp tại chỗ và đào tạo bảo trì cho đến các quyền sản xuất quy mô lớn hơn. Hiện chưa rõ mức độ tiếp cận mà Nga sẵn sàng cung cấp cho Ấn Độ và dường như sẽ chỉ được chi tiết hóa khi hợp đồng mua bán S-500 chính thức ký kết.