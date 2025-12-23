Tên lửa S-500 Nga trực chiến: Đối thủ đáng gờm của chiến đấu cơ tàng hình

Hình ảnh hệ thống tên lửa phòng không S-500 được các phương tiện truyền thông của Nga đăng tải (Ảnh: Tass).

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov công bố, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực phòng thủ của Nga.

Mặc dù thông tin chi tiết về S-500 còn hạn chế, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov từng tuyên bố hoàn thành việc thành lập trung đoàn đầu tiên với hệ thống này vào tháng 12/2024.

Sự kiện này thu hút sự chú ý của giới chuyên gia quân sự, đặc biệt là chuyên gia hàng không Alexei Zakharov, người đã chia sẻ những nhận định sâu sắc về S-500 trên kênh Military Informant.

S-500 có khả năng chống tàng hình vượt trội

Chuyên gia Zakharov tiết lộ, ông từng có cơ hội tiếp xúc với Boris Vasilyevich Bunkin, một trong những nhà phát triển của S-500. Theo ông Zakharov, kỹ sư trưởng của Cục Thiết kế Trung ương Almaz, Alexander Alekseevich Lemansky, một chuyên gia radar xuất sắc, đã dự đoán sự phát triển của ngành hàng không quân sự hướng tới việc giảm thiểu tín hiệu radar từ những năm 1960, sau đó trực tiếp bắt tay vào giải quyết vấn đề này.

"Theo như tôi biết, ông ấy đã khá thành công. Vì vậy, theo ý kiến ​​của tôi, những "tin đồn" về việc S-500 "không ấn tượng" so với các máy bay tàng hình hiện đại khác là hoàn toàn không có cơ sở", ông Zakharov nhận định.

Chuyên gia hàng không cũng nhấn mạnh rằng ông Bunkin từng mô tả S-500 là một "tổ hợp của các tổ hợp", có khả năng tích hợp nhiều giao thức liên lạc từ các hệ thống phòng không trong, ngoài nước. Điều này cho phép S-500 tạo ra một hệ thống phòng không thống nhất từ một "mớ hỗn độn" các hệ thống phòng không, radar cũng như sở chỉ huy khác nhau.

Khả năng tính toán vượt trội của S-500 cho phép phân bổ mục tiêu hiệu quả giữa các tổ hợp phòng không cụ thể trong hệ thống thống nhất này.

Thiết kế di động, khả năng triển khai nhanh chóng

Tiếp nối truyền thống phát triển các hệ thống phòng không di động của Liên Xô/Nga, S-500 cũng được thiết kế với tất cả các thành phần được gắn trên khung gầm xe địa hình.

Thời gian triển khai - sẵn sàng chiến đấu của S-500 được dự đoán sẽ tương đương với hệ thống phòng không S-400 Triumf, nghĩa là chỉ mất 5-10 phút để chuyển từ hành quân sang triển khai trận địa, cộng thêm 3 phút để đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tốc độ hành quân 60km/h cũng góp phần tăng cường khả năng sống sót của hệ thống.

Tổ hợp phòng không S-400 Nga ở Crimea (Ảnh: Sputnik).

Hành trình đầy biến động của Almaz

Ông Zakharov cũng chia sẻ về số phận đầy thăng trầm của Almaz, công ty chủ quản của Cục Thiết kế Almaz. Ông nhớ lại cuộc gặp gỡ với Igor Ashurbeyli, người tiếp quản công ty vào năm 2000. Mặc dù được ca ngợi là "người cứu rỗi ngành công nghiệp phòng không trong nước", ông Zakharov lại có cái nhìn khác.

Ông cho rằng dưới thời Ashurbeyli, Almaz đã nhanh chóng "thương mại hóa", với các cơ sở thiết kế và kỹ thuật trước đây được sử dụng làm cửa hàng, văn phòng, dẫn đến sự giảm sút trình độ chuyên môn kỹ thuật.

Tuy nhiên, ông Zakharov cũng bày tỏ sự lạc quan khi nhắc đến Igor Klimov, lãnh đạo đầu tiên của Tập đoàn Phòng không Almaz-Antey.

Mặc dù ông Klimov bị ám sát vào năm 2003, Almaz chẳng những vẫn tồn tại mà còn tiếp tục hợp tác với Antey để phát triển các loại vũ khí phòng không mới. "Điều đó thật đáng khích lệ", ông Zakharov kết luận, khẳng định sự kiên cường cũng như khả năng đổi mới của ngành công nghiệp quốc phòng Nga.