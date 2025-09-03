Quyền Thủ tướng Thái Lan đề nghị giải tán Quốc hội

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Phumtham Wechayachai đã nộp kiến nghị giải tán Quốc hội. Động thái này diễn sau quyết định gần đây của tòa án Thái Lan nhằm phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.

Sắc lệnh giải tán Quốc hội, do đảng cầm quyền Pheu Thai nộp vào ngày 3/9, đang chờ phê duyệt của Hoàng gia, theo Tổng Thư ký đảng Sorawong Thienthong.

AFP cho biết, theo Hiến pháp Thái Lan, nếu Nhà vua phê chuẩn việc giải tán Quốc hội, một cuộc bầu cử phải diễn ra trong khoảng từ 45 đến 60 ngày sau đó.

Động thái xin giải tán Quốc hội của Pheu Thai được thực hiện sau khi Đảng Nhân Dân, một đảng đối lập lớn trong Quốc hội Thái Lan, tuyên bố sẽ ủng hộ đảng đối lập khác là Bhumjaithai, để thành lập chính phủ tiếp theo.

Lãnh đạo Đảng Nhân Dân, Natthaphong Ruengpanyawut, nói với các phóng viên vào ngày 3/9 rằng 143 nghị sĩ của đảng ông đã “đồng ý ủng hộ” lãnh đạo Bhumjaithai, ông Anutin Charnvirakul, một doanh nhân chuyển sang làm chính trị, làm thủ tướng tiếp theo.

Ông Natthaphong nêu điều kiện để đảng ông ủng hộ ông Anutin là Quốc hội phải được giải tán và tổ chức bầu cử mới trong vòng 4 tháng.

Ông Anutin cho biết ông có sự ủng hộ của 146 nghị sĩ trong nỗ lực trở thành thủ tướng, và cam kết thực hiện các điều kiện mà Đảng Nhân Dân đưa ra để nhận được sự ủng hộ.

Ông Anutin từng giữ chức phó thủ tướng, bộ trưởng Nội vụ và bộ trưởng Y tế trước đó.

Bà Paetongtarn bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan cách chức thủ tướng vào cuối tuần qua qua vì vi phạm quy tắc về đạo đức công vụ, liên quan tới cuộc điện đàm bị rò rỉ trước đó giữa bà với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.