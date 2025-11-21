Australia cấm thiếu niên sử dụng Facebook, Instagram

Từ ngày 4/12, Meta sẽ bắt đầu vô hiệu hóa các tài khoản và chặn đăng ký mới của những người dưới 16 tuổi (Ảnh: Reuters).

Meta ngày 19/11 cho biết, công ty đã bắt đầu thông báo tới những người dùng được cho là từ 13 đến 15 tuổi rằng tài khoản của họ sẽ bị khóa thông qua tin nhắn trong ứng dụng, email và SMS.

Theo đó, từ ngày 4/12, Meta sẽ bắt đầu vô hiệu hóa các tài khoản và chặn đăng ký mới của những người dưới 16 tuổi ở Australia. Quá trình này dự kiến hoàn tất vào ngày 10/12, trước đó Meta chỉ thông báo sẽ bắt đầu hạn chế truy cập khi luật chính thức có hiệu lực.

Meta cho biết sẽ sử dụng nhiều phương pháp xác minh độ tuổi và áp dụng “nguyên tắc tối thiểu dữ liệu”, chỉ yêu cầu thông tin bổ sung khi có lý do nghi ngờ độ tuổi do người dùng khai báo.

Bà Antigone Davis, Phó Chủ tịch và Giám đốc An toàn toàn cầu của Meta, cho hay: “Chúng tôi đang nỗ lực để loại bỏ tất cả người dùng mà chúng tôi hiểu là dưới 16 tuổi trước ngày 10/12, nhưng việc tuân thủ luật sẽ là một quá trình liên tục và nhiều tầng lớp”.

Theo cơ quan quản lý Internet của Australia, có khoảng 150.000 người dùng Facebook và 350.000 người dùng Instagram trong độ tuổi 13-15 tại nước này, song chưa có dữ liệu công bố về Threads.

Meta cho biết những thiếu niên bị ảnh hưởng có thể cập nhật thông tin liên hệ để nhận thông báo khi đủ 16 tuổi, tải dữ liệu cá nhân hoặc xóa tài khoản.

Lệnh cấm mạng xã hội tại Australia được xem là một trong những nỗ lực toàn diện nhất trên thế giới nhằm quản lý quyền truy cập của trẻ vị thành niên và đang được các cơ quan quản lý quốc tế theo dõi chặt chẽ. Vi phạm luật có thể dẫn đến mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (xấp xỉ 32 triệu USD).