Quân đội Iran bác tin đàm phán với Mỹ

Người phát ngôn cấp cao của quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari (Ảnh: Gulf News).

Iran bác tin đàm phán với Mỹ

Israel và Iran tiếp tục không kích lẫn nhau, trong khi quân đội Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ đang đàm phán để chấm dứt xung đột.

“Phải chăng mức độ mâu thuẫn nội bộ đã đến mức các vị đang tự đàm phán với chính mình? Như chúng tôi luôn nói… sẽ không có ai như chúng tôi đạt thỏa thuận với các vị. Không phải bây giờ. Không bao giờ”, người phát ngôn cấp cao của quân đội Iran Ebrahim Zolfaqari phát biểu trên truyền hình nhà nước ngày 25/3.

Ông Zolfaqari đồng thời cảnh báo giá năng lượng và dầu mỏ sẽ không trở lại như trước đây cho đến khi Mỹ “xóa bỏ” ý tưởng tấn công Iran.

Giới lãnh đạo Iran trước đó cũng khẳng định họ không thể đàm phán với Mỹ khi Washington đã 2 lần tấn công nước này trong lúc các cuộc đàm phán cấp cao đang diễn ra trong 2 năm qua.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei hôm qua khẳng định hiện không có đối thoại hay đàm phán nào giữa Tehran với Washington, khi lực lượng vũ trang Iran đang tập trung phòng vệ đất nước.

“Đã có những thông điệp qua lại trong vài ngày qua… Chúng tôi đã phản hồi những thông điệp đó. Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi tiếp tục tự vệ”, ông nói.

Ông nhấn mạnh thêm: “Hãy nhìn vào thực tế. Iran đang liên tục bị Mỹ và Israel ném bom và tấn công bằng tên lửa. Vì vậy, tuyên bố của họ về ngoại giao và hòa giải là không đáng tin cậy”.

Những tuyên bố này nhằm phản bác phát biểu trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ “đang đàm phán” với “đúng người” tại Iran để chấm dứt xung đột và cho biết phía Iran rất muốn đạt được thỏa thuận.

Thị trường chứng khoán tăng điểm và giá dầu giảm trong sau có thông tin Mỹ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng và đã gửi kế hoạch hòa bình 15 điểm cho Iran.

Theo một nguồn tin, kế hoạch này bao gồm việc Iran phải tháo dỡ chương trình hạt nhân, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah ở Li Băng, và mở lại eo biển Hormuz.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết Pakistan sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột. Pakistan có quan hệ lâu dài với Iran và đang tăng cường quan hệ với chính quyền Tổng thống Trump.

Giữa lúc có thông tin trái chiều về đàm phán giữa Mỹ và Iran, Lầu Năm Góc được cho là sẽ điều hàng nghìn binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của quân đội Mỹ tới Trung Đông, bổ sung vào khoảng 50.000 quân Mỹ đã có mặt tại khu vực, làm gia tăng lo ngại về một cuộc xung đột kéo dài hơn.

Yêu cầu của Iran

Trong khi tỏ ra hoai nghi về thiện chí đàm phán của Mỹ, phía Iran được cho là đã đặt ra những yêu cầu để chấm dứt xung đột.

Báo Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Iran đang yêu cầu bồi thường cho các cuộc tấn công nhằm vào nước này, dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt và đóng cửa tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, Iran còn muốn có các bảo đảm rằng xung đột sẽ không bùng phát trở lại, cũng như yêu cầu Israel chấm dứt các cuộc không kích nhằm vào lực lượng ủy nhiệm của Tehran tại Li Băng là Hezbollah.

Các yêu cầu của Iran cũng được cho là bao gồm một cơ chế mới tại Vùng Vịnh, cho phép Iran thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iran từ chối đàm phán về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo.

Những điều kiện được nêu trong báo cáo không đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tờ báo dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng các yêu cầu của Iran là phi lý và không thực tế, trong khi các quan chức Mỹ và Ả rập nhận định lập trường này khiến khả năng đạt được thỏa thuận còn xa vời hơn so với trước khi xung đột nổ ra.

Theo các nguồn tin, các thông điệp giữa Iran và Mỹ đã được chuyển gián tiếp thông qua các bên trung gian Trung Đông vào cuối tuần trước.