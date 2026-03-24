Iran phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Trump về đàm phán đồng thuận 15 điểm

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf (Ảnh: Mehr).

“Không có cuộc đàm phán nào được tiến hành với Mỹ, và tin giả được đưa ra để thao túng thị trường tài chính và dầu mỏ, nhằm thoát khỏi vũng lầy mà Mỹ và Israel đang mắc kẹt”, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội ngày 23/3.

“Người dân Iran yêu cầu trừng phạt thích đáng và nghiêm khắc những kẻ xâm nhập. Tất cả các quan chức Iran đều kiên quyết ủng hộ Lãnh tụ Tối cao và người dân cho đến khi mục tiêu này đạt được”, ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 23/3 cho biết Iran không đàm phán với Mỹ, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Washington và Tehran đã đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán.

Ông Baghaei phủ nhận việc Iran có bất kỳ cuộc đàm phán hay thương lượng nào với Mỹ trong suốt 24 ngày qua kể từ khi xung đột bùng phát. Theo IRNA, ông Baghaei cho biết lập trường của Iran về eo biển Hormuz và các điều kiện để chấm dứt chiến tranh vẫn không thay đổi.

Theo ông Baghaei, trong những ngày gần đây, Iran đã nhận được thông điệp từ “các quốc gia thân thiện”, trong đó truyền đạt yêu cầu đàm phán của Mỹ về việc chấm dứt chiến tranh.

Ông Baghaei cho biết Iran đã phản hồi “một cách phù hợp” đề xuất của Mỹ dựa trên “lập trường nguyên tắc” của Tehran.

Ông Baghaei xác nhận phản hồi của Iran bao gồm cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này bị tấn công. Ông nói thêm rằng bất kỳ hành động nào nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran sẽ bị lực lượng vũ trang Iran đáp trả “quyết đoán, ngay lập tức và hiệu quả”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 23/3 tuyên bố họ vẫn phát động các cuộc tấn công mới vào các mục tiêu của Mỹ, đồng thời mô tả những phát biểu của Tổng thống Trump là "chiến dịch tâm lý" đã "lỗi thời" và không có tác động đến cuộc chiến của Tehran.

Trong khi đó, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, ông Mohsen Rezaei, cho biết Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “tất cả các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ, và các bảo đảm quốc tế có tính ràng buộc pháp lý được thiết lập nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

Tuyên bố của các quan chức Iran dường như trái ngược với phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông chủ Nhà Trắng thông báo Mỹ và Iran đã đạt được 15 điểm đồng thuận trong các cuộc đàm phán gần đây. Mặc dù vậy, ông chỉ nêu rõ một điểm là Iran “cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân”, điều mà nước này từng tuyên bố trước đây.

Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc đàm phán với iran bắt đầu được nối lại với Iran ngay sau khi ông đe dọa ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran.

Ông Trump bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ giúp chấm dứt xung đột Iran.

Tổng thống Trump tuyên bố “chỉ thị cho Bộ Chiến tranh hoãn mọi đòn tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn 5 ngày, tùy thuộc vào sự thành công của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra”.

Trước đó, ngày 21/3, ông yêu cầu Iran phải mở cửa eo biển Hormuz trong thời hạn 48 giờ, nếu không Mỹ sẽ không kích các nhà máy điện của Iran.