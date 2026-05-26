Nga cảnh báo đánh lớn vào Kiev, tấn công "đầu não" ra quyết định Ukraine

Hiện trường cuộc tập kích của Nga vào Kiev ngày 24/5 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Nga ngày 25/5 tuyên bố cuộc tấn công của Ukraine vào ký túc xá trường học ở thị trấn Starobelsk thuộc vùng Lugansk tuần trước là “giọt nước tràn ly” đối với Nga. Do vậy, Moscow cảnh báo sẽ tiến hành “các cuộc tấn công có hệ thống” vào nhiều mục tiêu khác nhau trên khắp thủ đô của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Ukraine vì nhắm mục tiêu vào dân thường, bao gồm trẻ em, trong cuộc tấn công vào trường học ở Lugansk.

“Đây là giọt nước tràn ly. Trong hoàn cảnh này, lực lượng vũ trang Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine ở Kiev, bao gồm các địa điểm thiết kế, sản xuất, lập trình và chuẩn bị sử dụng máy bay không người lái do chính quyền Kiev sử dụng với sự hỗ trợ của các chuyên gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp linh kiện, cung cấp thông tin tình báo và hướng dẫn”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo chiến dịch tấn công cũng sẽ nhắm đến “các trung tâm ra quyết định và các sở chỉ huy” của Ukraine.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các mục tiêu mà Moscow nhắm đến nằm rải rác khắp Kiev.

"Đây là hành vi vi phạm trắng trợn Công ước Geneva năm 1949 và các Nghị định thư bổ sung, quy định về việc bảo vệ dân thường trong các cuộc xung đột, Công ước về Quyền trẻ em năm 1989, và một số văn kiện quốc tế quan trọng khác”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, bao gồm các nhà ngoại giao và đại diện của các tổ chức quốc tế, rời khỏi thủ đô của Ukraine ngay lập tức.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cảnh báo người dân Kiev tránh xa “các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền” Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra cảnh báo tương tự hồi đầu tháng này, khi Moscow đe dọa tấn công quy mô lớn vào Kiev để đáp trả nguy cơ Ukraine tấn công nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở Moscow. Một thông báo sơ tán chính thức đã được gửi đến tất cả các phái đoàn nước ngoài và các tổ chức quốc tế, hối thúc họ rời đi.

Trước đó, rạng sáng 22/5, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công tòa nhà và ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là khu vực ở miền Đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và khẳng định quyền kiểm soát.

Vụ tấn công, đã khiến 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi bị thương vong, trong đó có 21 người thiệt mạng.

Moscow cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Quân đội Nga sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, được cho là đã bắn trúng một cơ sở của Không quân Ukraine.