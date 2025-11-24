Quan chức Mỹ: Ban hiệu suất chính phủ đã không còn tồn tại

DOGE từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk mô tả là cơ quan phụ trách cắt giảm chi tiêu liên bang của chính phủ (Ảnh: Reuters).

Ban hiệu suất chính phủ (DOGE) của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giải thể khi còn 8 tháng nữa mới hết nhiệm vụ theo kế hoạch. Động thái này đã khép lại sáng kiến từng được ra mắt như cam kết của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm ngân sách liên bang của chính phủ.

“Nó không còn tồn tại”, Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) Scott Kupor nói với Reuters khi được hỏi về tình trạng của DOGE.

Ông Kupor nói thêm rằng cơ quan này không còn là một “thực thể tập trung” nữa. Đây là lần đầu tiên chính quyền ông Trump công khai bình luận về sự kết thúc của DOGE.

Cơ quan được thành lập vào tháng 1 đã tiến hành những đợt can thiệp mạnh mẽ trên khắp Washington trong những tháng đầu nhiệm kỳ thứ 2 của ông Trump để nhanh chóng thu nhỏ các cơ quan liên bang, cắt giảm ngân sách hoặc điều chỉnh lại công việc theo ưu tiên của Tổng thống.

Theo ông Kupor, OPM, văn phòng nhân sự của chính phủ liên bang, từ đó đã tiếp quản nhiều chức năng của DOGE.

Ít nhất 2 nhân sự chủ chốt của DOGE hiện tham gia cơ quan thiết kế quốc gia, một đơn vị mới được thành lập theo sắc lệnh hành pháp mà ông Trump ký hồi tháng 8. Cơ quan này phụ trách việc “làm đẹp” các trang web của chính phủ.

“Tổng thống Trump đã được trao một nhiệm vụ rõ ràng là giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng trên toàn bộ chính phủ liên bang, và ông tiếp tục thực hiện cam kết đó", phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston nói với Reuters.

Các quan chức chính quyền ông Trump từng không công khai nói rằng DOGE đã giải thể, kể cả sau khi tỷ phú Elon Musk, người điều hành cơ quan, xảy ra bất đồng với Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, ông Trump và đội ngũ của ông đã ám chỉ về sự kết thúc của DOGE từ mùa hè, dù Tổng thống Mỹ trước đó đã ký sắc lệnh hành pháp quy định DOGE sẽ tồn tại đến tháng 7/2026.

Trong các cuộc trả lời báo chí, ông Trump thường nói về DOGE ở thì quá khứ. Quyền quản trị viên DOGE Amy Gleason, đã trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert Kennedy vào tháng 3.

Theo ông Kupor, lệnh đóng băng tuyển dụng trên toàn chính phủ, một đặc điểm khác của DOGE, cũng đã kết thúc. Ông Trump trong ngày đầu nhậm chức đã cấm các cơ quan liên bang tuyển dụng nhân viên mới, ngoại trừ những vị trí được coi là cần thiết để thực thi luật nhập cư và bảo vệ an toàn công cộng.

“Không còn mục tiêu cắt giảm nhân sự nữa”, ông Kupor nói.

Nhân viên DOGE cũng đã chuyển sang các vị trí khác trong chính quyền. Zachary Terrell, thành viên nhóm DOGE có quyền truy cập hệ thống y tế chính phủ trong những ngày đầu nhiệm kỳ hai của Trump, hiện là giám đốc công nghệ của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Rachel Riley, cũng có quyền truy cập tương tự, hiện là lãnh đạo Văn phòng Nghiên cứu Hải quân, theo trang web của cơ quan.

Jeremy Lewin, người giúp tỷ phú Musk và chính quyền ông Trump giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), hiện giám sát hỗ trợ nước ngoài tại Bộ Ngoại giao.