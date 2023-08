Quan chức Đài Loan lo ngại hậu quả thảm khốc nếu xung đột với Trung Quốc

Người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu (Ảnh: AFP).

"Những gì chúng ta cần làm là giải thích với cộng đồng quốc tế rằng, nếu bất kỳ cuộc xung đột nào liên quan đến Đài Loan nổ ra, điều đó sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho phần còn lại của thế giới", người đứng đầu cơ quan đối ngoại Đài Loan Joseph Wu tuyên bố hôm nay 2/8, đề cập đến tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu cũng như lạm phát leo thang do xung đột Ukraine.

Hậu quả của xung đột xuyên eo biển phần lớn về thương mại, khi hơn 50% container vận chuyển trên thế giới đi qua tuyến đường thủy rộng 180km ngăn cách Đài Loan với Trung Quốc đại lục. Do vậy, tự do hàng hải là một trong những "yếu tố quan trọng của an ninh và thịnh vượng quốc tế", theo ông Wu.

Đài Loan cũng nơi sản xuất phần lớn chất bán dẫn, chip, vốn đóng vai trò huyết mạch đối với nền kinh tế hiện đại và được sử dụng trong nhiều thiết bị, từ máy pha cà phê đơn giản đến vũ khí phức tạp như tên lửa và cơ sở hạ tầng quốc phòng.

"Hãy nghĩ về sự gián đoạn của chuỗi cung ứng. Chúng tôi hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ lực đối với Đài Loan, vì tác động của việc này sẽ rất nghiêm trọng đối với thế giới", quan chức Đài Loan nói thêm.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố thống nhất bằng mọi cách, kể cả biện pháp quân sự.