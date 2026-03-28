Ngoại trưởng Mỹ nói về thời điểm có thể kết thúc chiến dịch tấn công Iran

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27/3 tuyên bố cuộc xung đột với Iran sẽ kết thúc trong vài tuần, chứ không phải vài tháng.

“Như Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) nhiều lần nêu rõ, chúng ta đang đi đúng hoặc vượt kế hoạch trong chiến dịch (Iran) và dự kiến kết thúc chiến dịch vào thời điểm thích hợp, trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng”, ông Rubio cho biết sau cuộc họp với Ngoại trưởng của các nước thành viên G7 tại Pháp.

Ông Rubio xác nhận Iran chưa phản hồi kế hoạch chấm dứt xung đột, nhưng đã gửi “thông điệp” thể hiện sự quan tâm đến ngoại giao.

“Chúng tôi đã có sự trao đổi thông điệp và tín hiệu từ chính quyền Iran về việc sẵn sàng đàm phán một số vấn đề nhất định”, nhà ngoại giao Mỹ nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Rubio, Mỹ có thể đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran “mà không cần triển khai bất kỳ binh lính nào trên bộ”.

“Chúng ta sẽ phá hủy hải quân của họ, chúng ta sẽ phá hủy không quân của họ, và chúng ta sẽ phá hủy đáng kể các bệ phóng tên lửa của họ để họ không bao giờ có thể núp sau những thứ này để có được vũ khí hạt nhân”, ông Rubio tuyên bố.

“Chúng ta đang đạt được tất cả các mục tiêu đó, chúng ta đang đi trước kế hoạch trong hầu hết các mục tiêu, và chúng ta có thể đạt được mà không cần bất kỳ binh lính nào trên bộ, hoàn toàn không cần”, ông nói thêm.

Về lý do có thêm binh lính Mỹ được gửi đến Trung Đông, ông Rubio nói rằng Tổng thống Donald Trump “cần chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ”, nhưng không nêu chi tiết những tình huống bất ngờ đó là gì.

Ngoại trưởng Rubio cũng cho biết Mỹ “có thể” chuyển hướng vũ khí từ Ukraine sang Trung Đông, nhưng “chưa” làm vậy.

“Điều đó chưa xảy ra. Chưa có gì được chuyển hướng nhưng điều đó có thể xảy ra”, ông Rubio nói khi được hỏi về thông tin vũ khí có thể được chuyển hướng.

“Nếu Mỹ có nhu cầu quân sự, cho dù đó là để bổ sung kho dự trữ của chúng ta hay để thực hiện một nhiệm vụ nào đó vì lợi ích quốc gia của Mỹ, chúng ta sẽ luôn được ưu tiên hàng đầu”, ông Rubio nói thêm.

Theo Ngoại trưởng Rubio, các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á nên ủng hộ các nỗ lực đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz sau khi xung đột Iran kết thúc.

“Ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc và chúng ta hoàn thành các mục tiêu của mình, một trong những thách thức trước mắt mà chúng ta sẽ phải đối mặt là Iran có thể quyết định thiết lập hệ thống thu phí ở eo biển Hormuz. Điều này không chỉ bất hợp pháp, mà còn không thể chấp nhận được, nguy hiểm cho thế giới, và điều quan trọng là thế giới cần có kế hoạch để đối phó với nó”, ông Rubio tuyên bố.

Ông Rubio cho biết Mỹ sẽ đóng góp “một phần” trong nỗ lực hậu chiến, nhưng các nước ở châu Âu và châu Á “có rất nhiều điều phải lo và nên đóng góp rất nhiều”. Ông nói rằng các đồng minh đều đón nhận thông điệp của Mỹ.

Washington đã điều động hai đội quân gồm hàng nghìn lính thủy quân lục chiến đến Trung Đông, trong đó đội quân đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến vào khoảng cuối tháng 3 trên một tàu đổ bộ khổng lồ.

Lầu Năm Góc cũng dự kiến ​​sẽ triển khai hàng nghìn lính nhảy dù tinh nhuệ.

Việc Mỹ triển khai lực lượng đã làm dấy lên lo ngại rằng, từ một cuộc tập kích đường không, vốn đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, có thể biến thành một cuộc chiến trên bộ kéo dài.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh các cuộc đàm phán hiệu quả nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, bất chấp những tuyên bố từ Tehran rằng chưa có cuộc đàm phán nào bắt đầu.

Ngày 26/3, ông Trump gia hạn thêm 10 ngày cho Iran để mở lại eo biển Hormuz bị phong tỏa, nếu không sẽ tấn công lưới điện của nước này.

Reuters dẫn một nguồn tin cho biết ông Trump và các quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã được thông báo thông qua các bên trung gian rằng, một đề xuất phản hồi từ phía Iran có thể sẽ được đưa ra vào cuối ngày 27/3.

Đề xuất hòa bình của Mỹ, được gửi qua Pakistan 2 ngày trước, được cho là bao gồm các yêu cầu từ việc xóa bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran đến việc từ bỏ quyền kiểm soát của Tehran với tuyến đường thương mại quan trọng nhất thế giới về nguồn cung năng lượng.