Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động bị ám sát

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đi bên cạnh đội danh dự khiêng quan tài Charlie Kirk lên Không Lực Hai (Ảnh: Fox News).

Phó Tổng thống Mỹ khiêng quan tài của nhà hoạt động Charlie Kirk

Fox News đưa tin, tối 11/9, Phó Tổng thống JD Vance đã tham gia vào đoàn khiêng quan tài nhà hoạt động Charlie Kirk lên Không lực Hai (chuyên cơ dành cho phó tổng thống và quan chức cấp cao của Mỹ) tại sân bay Salt Lake City. Quan tài của Kirk được đưa về an táng tại quê nhà Phoenix, bang Arizona.

Erika Frantzve, vợ của Kirk, cũng đi cùng Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance trên chuyên cơ Không lực Hai.

Quan tài của nhà hoạt động Kirk sau đó được đưa tới Nhà tang lễ Hansen và ông sẽ được an táng tại Arizona.

Phó Tổng thống Mỹ đưa quan tài nhà hoạt động bị ám sát lên chuyên cơ (Video: Fox News)

Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhị phu nhân cùng vợ của Charlie Kirk xuống chuyên cơ (Ảnh: Getty).

Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ tham dự lễ tang của Kirk.

Charlie Kirk bị ám sát đầu giờ chiều 11/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên trường Đại học Utah Valley. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Nhà hoạt động Kirk là đồng sáng lập của Turning Point USA (TPUSA), một tổ chức sinh viên nhằm lan tỏa những giá trị bảo thủ tại các trường đại học nghiêng về khuynh hướng tự do.

Tổ chức này đóng vai trò then chốt trong nỗ lực kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu cho ông Trump và các ứng viên đảng Cộng hòa khác trong cuộc bầu cử năm ngoái, giúp lật ngược sự ủng hộ của bang Arizona về phía ông Trump.

Xuất hiện video mới về nghi phạm

Xuất hiện video mới về nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ

Theo New York Post, tại cuộc họp báo cuối ngày 11/9, Sở An toàn Công cộng bang Utah (Mỹ) đã công bố đoạn video cho thấy nghi phạm sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk chạy trên mái một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Utah Valley, rồi tiến vào khu rừng gần đó.

Ủy viên DPS Beau Mason cho biết, nghi phạm đã leo xuống khỏi tòa nhà, để lại dấu bàn tay, một số vết bẩn có thể chứa DNA và dấu giày.

Sau khi xuống khỏi tòa nhà, nghi phạm chạy băng qua bãi cỏ bên cạnh bãi đỗ xe rồi tiến vào khu rừng gần đó.

Các nhà điều tra đã tìm thấy một khẩu súng trường nghi là vũ khí mà hung thủ đã dùng để ám sát Charlie Kirk đầu giờ chiều 10/9.

Tại cuộc họp báo hôm qua, các nhà điều tra cũng công bố ảnh nghi phạm là một nam giới được cho là tầm tuổi sinh viên, mặc áo phông màu đen, mũ đen, quần bò.

Tuy nhiên, đến nay, các nhà điều tra vẫn chưa thể xác định được tung tích của nghi phạm. Họ không biết liệu hắn vẫn còn ở Utah hay đã vượt qua ranh giới tiểu bang.

“Chúng tôi đang theo dõi các manh mối về những cá nhân sống gần khu vực. Chúng tôi thực sự nhận được thông tin từ đường dây nóng với phạm vi trải rộng, từ gần đến xa”, ông Mason nói.

Theo Thống đốc Utah Spencer Cox, cho đến nay, FBI đã nhận được hơn 7.000 đầu mối và tin báo liên quan đến vụ nổ súng tại Đại học Utah Valley.

Ông Cox nói thêm, lần gần nhất cơ quan này nhận được nhiều dữ liệu truyền thông số từ công chúng đến vậy là sau vụ đánh bom Marathon Boston năm 2013.

Trong những phút cuối của cuộc họp báo, Thống đốc Spencer Cox cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với các luật sư, chuẩn bị mọi giấy tờ cần thiết để có thể truy tố án tử hình trong vụ này”.

Dư luận Mỹ đang xôn xao vụ nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, bị ám sát đầu giờ chiều ngày 10/9 khi đang diễn thuyết trong khuôn viên một trường đại học.

Hiện 20 cơ quan thực thi pháp luật đang phối hợp điều tra. Các điều tra viên đã tiến hành gần 200 cuộc phỏng vấn trong quá trình làm sáng tỏ vụ ám sát.