Phát hiện thi thể vợ chồng triệu phú Nga trên sa mạc ở Dubai

Triệu phú Roman Novak và vợ (Ảnh: Instagram).

Thi thể của cặp đôi này được phát hiện một tháng sau khi họ bị báo mất tích vào đầu tháng 10, sau nhiều ngày không liên lạc được.

Lần cuối họ được nhìn thấy là khi đi tới một hồ gần khu nghỉ dưỡng núi Hatta, UAE để gặp một “nhà đầu tư lạ mặt”.

Tín hiệu điện thoại của họ được truy dấu đến Hatta và Oman vài ngày sau khi mất tích, sau đó lại xuất hiện tại Cape Town, Nam Phi, trước khi mất hoàn toàn vào ngày 4/10.

Bà Svetlana Petrenko thuộc Ủy ban Điều tra Nga cho biết những kẻ sát nhân có đồng phạm hỗ trợ lên kế hoạch bắt cóc.

“Chúng đã thuê xe và nhà để giam giữ nạn nhân bằng vũ lực”, bà nói.

Bà Petrenko cho biết thêm: “Sau khi gây án, các nghi phạm đã phi tang hung khí và đồ dùng cá nhân của nạn nhân ở nhiều khu vực khác nhau của UAE".

Các nghi phạm, đều là công dân Nga, đã bị bắt giữ và dự kiến sẽ bị dẫn độ về St. Petersburg.

Cha và mẹ kế của bà Anna Novak được cho là đã bay sang Dubai để chăm sóc cháu nội còn vị thành niên.

Ông Roman Novak và vợ nổi tiếng trên mạng xã hội với lối sống xa hoa, thường khoe xe sang, máy bay riêng và quan hệ với những nhân vật nổi bật, trong đó có ông Pavel Durov, người sáng lập ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Novak có tiền án hình sự, bao gồm một bản án lừa đảo năm 2020 và án tù 6 năm. Sau khi được thả vào năm 2023, ông cùng gia đình chuyển sang Dubai sinh sống.