Phát hiện chi tiết đặc biệt ở máy bay không người lái Orlan của Nga

Máy bay không người lái Orlan của Nga (Ảnh: Pravda).

Trang Pravda ngày 25/8 đưa tin, Serhii Beskrestnov, chuyên gia trong lĩnh vực thông tin liên lạc và công nghệ quân sự Ukraine, cho biết một camera quan sát phía sau đã được phát hiện trên UAV Orlan của Nga.

Ông Beskrestnov đăng tải hình ảnh cho thấy camera gắn phía sau UAV Orlan. Theo đó, camera có lớp vỏ bảo vệ, song chưa rõ thông số kỹ thuật chi tiết.

Theo ông, camera này cho phép người điều khiển có thể điều chỉnh hướng bay để tránh các UAV đánh chặn của Ukraine.

Ông nhấn mạnh, đơn vị Rubicon của Nga, lực lượng sử dụng UAV chống UAV, đang gây thiệt hại ngày càng lớn đối với UAV trinh sát của Ukraine. Chính vì vậy, các chuyên gia Ukraine đang khẩn trương tìm mọi biện pháp đối phó. Rubicon hiện được đánh giá là một trong những đơn vị tác chiến bằng UAV hiệu quả nhất của Nga.

Orlan là một trong những loại UAV chủ chốt của Nga, dẫn đầu về năng lực trinh sát và hướng dẫn mục tiêu. Orlan có thể thực hiện quan sát và truyền tải tọa độ mục tiêu, xác định vị trí của điện thoại GSM, hệ thống liên lạc VHF và trạm radar, cũng như làm nhiễu liên lạc.

Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Nga Pavel Luzin, trước khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga có khoảng 1.500 chiếc Orlan.

Đây không phải là lần đầu tiên Orlan được cải tiến. Trước đó, lữ đoàn cơ giới biệt lập số 118 của Ukraine từng bắn hạ một chiếc Orlan mang theo 2 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Kiểu UAV “mẹ” này có thể vận chuyển FPV đường dài, đồng thời đóng vai trò trạm tiếp sóng tín hiệu.

Phía Ukraine cũng đang gấp rút phát triển các dòng UAV đánh chặn. Gần đây, công ty Besomar đã giới thiệu một mẫu UAV cánh cố định có thể tái sử dụng, được trang bị súng săn và hệ thống khai hỏa tự động. Ngoài ra, một dự án khác là Sting của nhóm Wild Hornets đã được thử nghiệm, UAV này đạt vận tốc tới 315km/h.

Cuối tháng 7, Ukraine cho biết, theo 4 hợp đồng đã ký, Ukraine đã đặt mua các UAV đánh chặn trị giá hơn 3 tỷ hryvnia (tương đương khoảng 72 triệu USD).

Trong khi đó, Nga cũng tìm cách chống lại UAV đánh chặn của Ukraine. Một số máy bay không người lái Shahed của Nga đã bắt đầu thực hiện các thao tác cơ động phức tạp trên không nhằm giảm hiệu quả của UAV phòng không Ukraine.

Nga không ngừng thay đổi chiến thuật nhằm tăng hiệu quả của các cuộc không kích vào Ukraine. Nga gia tăng quy mô các đợt tấn công bằng UAV vào ban đêm nhằm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Moscow có thể phóng tới hơn 700 UAV trong một đêm với mục tiêu áp đảo hệ thống phòng không Ukraine.