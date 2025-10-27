Pháp xét xử 10 người vì bình luận khiếm nhã về Đệ nhất phu nhân

Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron (Ảnh: AFP).

Mười người đã ra tòa ở Paris hôm 27/10 vì cáo buộc quấy rối trên mạng mang tính phân biệt giới tính đối với Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron, liên quan đến những tuyên bố sai lệch và vô căn cứ nói rằng bà “được xác định là nam giới khi sinh ra”.

Vụ việc diễn ra sau khi bà và Tổng thống Emmanuel Macron đệ đơn kiện tội phỉ báng tại Mỹ vào tháng 7 vì cùng tin đồn này. Tin đồn thất thiệt kéo dài dai dẳng trong nhiều năm đã khiến vợ chồng Tổng thống Macron phẫn nộ.

Mười bị cáo, gồm 8 nam và 2 nữ, độ tuổi 41 đến 60, bị xét xử tại Tòa hình sự Paris, với cáo buộc quấy rối mạng nhằm vào bà Brigitte Macron. Nếu bị kết tội, họ có thể lãnh án đến 2 năm tù giam.

Theo công tố viên, những người này đã đăng tải nhiều bình luận ác ý về giới tính của bà Macron, dùng những lời lẽ vô cùng khiếm nhã nhằm vào vợ chồng bà.

Bà Brigitte Macron đã nộp đơn khiếu nại vào tháng 8/2024, dẫn đến cuộc điều tra về hành vi quấy rối mạng và các vụ bắt giữ diễn ra vào tháng 12/2024 và tháng 2/2025.

Trong số các bị cáo có Aurélien Poirson-Atlan, 41 tuổi, người tự xưng là chuyên gia quảng bá với biệt danh “Zoe Sagan”, có liên hệ với các nhóm thuyết âm mưu.

Ngoài ra còn có Delphine J., 51 tuổi, một “nhà ngoại cảm tâm linh” tự xưng, dùng biệt danh Amandine Roy, người từng là đối tượng trong vụ kiện phỉ báng mà bà Brigitte Macron nộp năm 2022.

Năm 2021, bà Delphine đăng một cuộc phỏng vấn dài 4 giờ với “nhà báo độc lập” Natacha Rey trên YouTube, trong đó họ cáo buộc rằng bà Brigitte Macron từng là một người đàn ông tên Jean-Michel Trogneux, tức anh trai của bà.

Hai phụ nữ này đã bị tòa yêu cầu bồi thường thiệt hại cho bà Brigitte Macron và anh trai bà vào năm 2024, nhưng bản án bị hủy sau khi kháng cáo. Đệ nhất phu nhân hiện đã đưa vụ việc lên tòa phúc thẩm tối cao của Pháp.

Tháng 7 vừa qua, vợ chồng ông Macron đệ đơn kiện phỉ báng tại Mỹ chống lại Candace Owens, một người dẫn podcast bảo thủ, vì bà này lan truyền tin tức sai lệch tuyên bố bà Brigitte Macron sinh ra là nam giới.

Theo luật sư Mỹ của họ, vợ chồng Macron dự định cung cấp “bằng chứng khoa học” và hình ảnh để chứng minh rằng Đệ nhất phu nhân không phải là người chuyển giới. Một số bị cáo ở Paris cũng đã chia sẻ lại các bài đăng của Owens.

Không chỉ bà Brigitte Macron, nhiều phụ nữ nổi tiếng trong chính trị thế giới cũng là mục tiêu của tin giả về giới tính hoặc đời tư, trong đó có cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern.