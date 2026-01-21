Pháp nêu lý do kêu gọi G7 "bắc cầu" hợp tác với BRICS

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Reuters).

Pháp muốn G7 xây dựng sự hợp tác chặt chẽ hơn với BRICS nhằm đối phó với tình trạng “phân mảnh” trên toàn cầu ngày càng gia tăng, Tổng thống Emmanuel Macron phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos ngày 20/1.

Pháp tiếp nhận nhiệm vụ Chủ tịch G7 vào tháng 1 năm 2026. Nhóm này còn bao gồm Anh, Đức, Italy, Canada, Mỹ và Nhật Bản. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/6 tại Evian-les-Bains, ở miền đông nước Pháp.

Phát biểu về chương trình nghị sự của nhóm, ông Macron cho biết Paris muốn khôi phục sự hợp tác hiệu quả trong nội bộ G7, đồng thời phát triển quan hệ với thế giới rộng lớn hơn. Một trong những mục tiêu là “xây dựng các cây cầu và hợp tác với các quốc gia đang nổi lên, BRICS và G20”, ông nói.

Được thành lập năm 2006, BRICS là một tổ chức liên chính phủ gồm các quốc gia hiện chiếm hơn 1/4 nền kinh tế toàn cầu và gần 1/2 dân số thế giới. Hiện nay, khối này có 10 thành viên: Brazil, Trung Quốc, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nga, Nam Phi và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Trước đó, một số chuyên gia nhận định, BRICS có tiềm năng là để cạnh tranh với G7 trong tương lai do bao gồm các nền kinh tế vẫn đang có tiềm lực phát triển, dân số đông với thị trường rộng lớn.

“G7 không nên là một nhóm chống BRICS”, ông Macron nhấn mạnh. Ông nói thêm rằng “sự phân mảnh của thế giới này là điều không hợp lý” và đã đến lúc các “cường quốc lớn” phải chứng minh rằng họ vẫn có khả năng đưa ra những đánh giá chung về nền kinh tế toàn cầu và “cam kết thực hiện các hành động cụ thể”.

Ông cũng cho biết Pháp sẽ nỗ lực khôi phục G7 như một diễn đàn đối thoại thẳng thắn. “Năm nay, Pháp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G7 với những ý định rõ ràng, khôi phục G7 thành một diễn đàn đối thoại cởi mở giữa các nền kinh tế lớn nhất và nơi đưa ra các quyết định mang tính tập thể”, ông Macron nhấn mạnh.

Theo ông, “chiến tranh thương mại, sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ và các cuộc chạy đua sản xuất quá mức sẽ chỉ dẫn tới thua thiệt".

“Đó là lý do vì sao việc xóa bỏ sự mất cân đối kinh tế toàn cầu là ưu tiên then chốt của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Pháp khẳng định.

Đầu tháng này, ông Macron cũng bày tỏ quan điểm tương tự trong bài phát biểu thường niên trước các đại sứ Pháp, trước chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 2 của ông, khi New Delhi sẽ đảm nhận chức chủ tịch BRICS trong năm nay. “G7 không nên là một câu lạc bộ chống lại Trung Quốc hay chống BRICS”, ông Macron nói khi đó.