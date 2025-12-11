Mỹ có thể lập nhóm quyền lực mới thay thế G7

G7 gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Italy và Canada (Ảnh: Reuters).

Theo nguồn tin của Politico, Mỹ được cho là đang thảo luận về ý tưởng nhằm lập ra một nhóm quốc gia quyền lực mới không bị ràng buộc bởi các tiêu chí của G, mang tên “Core 5” (hay C5), gồm Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản.

Chủ đề đầu tiên trong chương trình nghị sự của C5 có thể là tình hình Trung Đông, đặc biệt là việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả rập Xê út.

Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly từ chối xác nhận với Politico về sự tồn tại của các tài liệu liên quan, nhưng các chuyên gia an ninh quốc gia nhận định việc thành lập C5 sẽ phục vụ lợi ích của chính quyền hiện tại.

“Điều này phù hợp với cách chúng ta biết Tổng thống Mỹ Donald Trump nhìn nhận thế giới: phi ý thức hệ, thiên về sự đồng điệu với các nhà lãnh đạo mạnh tay, và có xu hướng làm việc với các cường quốc duy trì phạm vi ảnh hưởng khu vực của họ”, Torrey Taussig, cựu Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, nhận định.

Ngày 5/12, Nhà Trắng đã công bố bản cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia của Mỹ. Tài liệu này tuyên bố Mỹ từ bỏ việc tin rằng mình là bên duy nhất chịu trách nhiệm cho trật tự thế giới, nêu bật mong muốn đạt được sự ổn định chiến lược trong quan hệ với Nga, đồng thời ghi nhận những bất đồng còn tồn tại với châu Âu.