Pháp công bố chính phủ mới, tân Thủ tướng để ngỏ từ chức lần nữa

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa tái bổ nhiệm Thủ tướng Sebastien Lecornu (Ảnh: AFP).

Theo Aljazeera, trong nội các mới của Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu, ông Jean-Noel Barrot tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, trong khi Bộ trưởng Lao động sắp mãn nhiệm Catherine Vautrin đảm nhận cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.

Ông Roland Lescure, một đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron, sẽ đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính.

Một số gương mặt mới cũng xuất hiện trong nội các. Cảnh sát trưởng Paris Laurent Nunez sẽ đảm nhận chức Bộ trưởng Nội vụ, thay cho ông Bruno Retailleau thuộc đảng Cộng hòa (LR) cánh hữu, người đang ấp ủ tham vọng tranh cử tổng thống.

Ông Monique Barbut, cựu Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (WWF) tại Pháp, được bổ nhiệm đứng đầu Bộ Chuyển đổi Môi trường.

Ông Gerald Darmanin vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Ngoài ra, bà Rachida Dati, Bộ trưởng Văn hóa, người dự kiến sẽ hầu tòa vào năm tới vì cáo buộc tham nhũng, cũng tiếp tục giữ chức vụ hiện tại.

Thủ tướng Lecornu, người vừa được tái bổ nhiệm làm thủ tướng vào tuần trước sau nhiệm kỳ đầu chỉ kéo dài 27 ngày, từng cam kết sẽ thành lập một nội các mang tính “đổi mới và đa dạng”, song phần lớn vẫn giữ lại các lựa chọn cũ cho những vị trí then chốt.

Vẫn chưa rõ liệu nội các mới của ông Lecornu có thể làm hài lòng phe đối lập hay không. Đảng cực tả “Nước Pháp Bất khuất” (LFI) tuyên bố sẽ đệ trình kiến nghị bất tín nhiệm vào ngày 13/10, trong khi đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) cũng đưa ra động thái tương tự, đồng nghĩa với việc chính phủ mới sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu căng thẳng vào cuối tuần này.

Trong khi đó, đảng Xã hội, lực lượng mà chính phủ gần như chắc chắn cần sự ủng hộ để vượt qua cuộc bỏ phiếu, vẫn giữ thái độ thận trọng.

Chính phủ mới của Pháp sẽ phải trình dự thảo ngân sách trong vài ngày tới, một tiến trình đầy rủi ro trong bối cảnh quốc hội bị chia rẽ sâu sắc.

Nước Pháp đang rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt chính phủ thiểu số vật lộn nhằm thông qua các biện pháp cắt giảm thâm hụt trong một quốc hội chia rẽ thành 3 khối ý thức hệ đối lập.

Ông Lecornu hôm qua tuyên bố “không loại trừ khả năng từ chức lần nữa.”

“Nếu các điều kiện một lần nữa không còn phù hợp, tôi sẽ rời đi,” ông nói.