Pháp cảnh báo châu Âu về căng thẳng leo thang với Mỹ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Getty).

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 10/2 tuyên bố châu Âu nên chuẩn bị cho những bất đồng tiếp theo với Mỹ và coi “sự kiện Greenland” gần đây như một lời cảnh tỉnh để thúc đẩy các cải cách kinh tế vốn bị trì hoãn từ lâu và tăng cường sức mạnh toàn cầu của Liên minh châu Âu (EU).

Trong các cuộc phỏng vấn được đăng trên một số báo châu Âu, ông Macron nói rằng châu Âu không nên nhầm lẫn sự lắng dịu căng thẳng tạm thời với Washington với sự thay đổi lâu dài, mặc dù các tranh chấp về vấn đề Greenland, thương mại và công nghệ được cho là đã hạ nhiệt.

“Khi có một hành động gây hấn rõ ràng, tôi nghĩ điều chúng ta nên làm không phải là nhượng bộ hay cố gắng đạt được một thỏa thuận. Tôi nghĩ chúng ta đã thử chiến lược đó trong nhiều tháng, nhưng không hiệu quả”, ông Macron nói với một số báo, bao gồm Le Monde và Financial Times.

Tổng thống Pháp cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "công khai chống châu Âu" và tìm cách "chia cắt" EU.

"Trong những tháng tới, Mỹ chắc chắn sẽ tấn công chúng ta về vấn đề điều tiết kỹ thuật số", ông Macron nói thêm, cảnh báo về khả năng Tổng thống Trump áp thuế nhập khẩu nếu EU sử dụng Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số để kiểm soát các công ty công nghệ.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhắc lại lời kêu gọi vay nợ chung mới, chẳng hạn trái phiếu euro, lập luận rằng điều này sẽ cho phép EU đầu tư trên quy mô lớn và cạnh tranh với sự thống trị của đồng USD.

Các nhà lãnh đạo EU dự kiến nhóm họp tại Brussels vào ngày 12/2 trong một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về các biện pháp nhằm củng cố nền kinh tế EU, đồng thời giúp khối này có khả năng cạnh tranh tốt hơn với Mỹ và Trung Quốc.

Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, bất chấp sự phản đối của châu Âu. Đây được xem là một trong những căng thẳng lớn nhất của quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong nhiều thập niên.

Greenland đã thu hút sự quan tâm của ông Trump do vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, cũng như những lo ngại được cho là về việc các đối thủ của phương Tây gia tăng hoạt động tại khu vực này.

Hồi tháng 1, ông Macron tuyên bố châu Âu sẽ không khuất phục trước những lời đe dọa, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng đối với việc ông Trump cảnh báo áp các mức thuế rất cao nếu châu Âu không cho phép Mỹ tiếp quản Greenland.

Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ áp thuế 10% đối với hàng hóa từ Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, bắt đầu từ ngày 1/2 và tăng lên 25% vào tháng 6, cho đến khi đạt được một thỏa thuận về việc “mua lại hoàn toàn và triệt để Greenland”.

Trong khi ông Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát hòn đảo, Đan Mạch và Greenland đã bác bỏ các đề xuất bán vùng lãnh thổ này, đồng thời tái khẳng định chủ quyền của Đan Mạch đối với Greenland.

Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland thông qua các cuộc tập trận và nhiệm vụ trinh sát, trong khi ông Trump khẳng định lãnh thổ này cần phải nằm “trong tay Mỹ” để đối phó với các đối thủ.