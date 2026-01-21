Tổng thống Mỹ lên tiếng sau khi đăng tin nhắn của Tổng thống Pháp lên mạng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (Ảnh: Getty).

Tổng thống Donald Trump ngày 20/1 nói với các phóng viên rằng ông chưa nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer kể từ sau những bài đăng về các nhà lãnh đạo trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của ông.

“Tôi chưa nói chuyện với họ, nhưng tôi nghĩ là tôi rất hòa hợp với họ” ông nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, đồng thời nói thêm, “họ có hơi gay gắt một chút khi tôi không ở đó, nhưng khi tôi ở đó thì họ đối xử với tôi rất tử tế”.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã gây chú ý khi chia sẻ đoạn tin nhắn riêng tư từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lên mạng xã hội.

Đoạn tin nhắn, được đăng trên tài khoản mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Trump hôm 20/1, cho thấy Tổng thống Macron bày tỏ sự bối rối trước các mục tiêu của Mỹ liên quan đến Greenland, đề nghị tổ chức một cuộc họp của Nhóm G7 tại Paris với sự tham gia của Ukraine, Đan Mạch, Syria và Nga, đồng thời đề nghị dùng bữa tối với Tổng thống Mỹ.

“Tôi không hiểu ông đang làm gì với Greenland”, nội dung tin nhắn viết.

“Chúng ta hãy cùng ăn tối tại Paris vào thứ năm trước khi ông quay trở lại Mỹ”, tin nhắn cho biết thêm.

Đoạn tin nhắn được tiết lộ sau cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Macron về đề xuất “Hội đồng Hòa bình Gaza” do Mỹ đưa ra, mà Pháp đã từ chối tham gia. Hội đồng này, do ông Trump làm chủ tịch, nhằm giám sát giai đoạn chuyển tiếp tại Gaza.

Ông Trump đáp trả rằng “không ai muốn” ông Macron tham gia hội đồng vì nhiệm kỳ tổng thống của ông sắp kết thúc, đồng thời ngụ ý rằng Pháp có thể sẽ bị áp thuế thương mại.

Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Pháp gần đây cũng có chiều hướng căng thẳng do bất đồng liên quan đến vấn đề Greenland.

Tổng thống Trump dọa áp thuế lên các đồng minh châu Âu, trong đó có Pháp, do các nước này phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm thâu tóm đảo Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Tổng thống Macron đã gọi lời đe dọa áp thuế của nhà lãnh đạo Mỹ là “không thể chấp nhận được”.

Khi được các phóng viên hỏi về việc các tin nhắn bị lộ, Tổng thống Macron cho biết ông chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của mình.

“Tôi chịu trách nhiệm về mọi việc tôi làm. Tôi có xu hướng nhất quán giữa những gì tôi nói trước công chúng và những gì tôi làm trong cuộc sống riêng”, ông Macron nói thêm.

Khi được hỏi liệu ông có cho rằng hành động của Tổng thống Mỹ là “thiếu lịch sự” hay không, ông Macron nói rằng ông sẽ để người khác đánh giá điều đó.

Ông Macron cũng được hỏi liệu ông có gặp ông Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tuần này hay không. Nhà lãnh đạo Pháp trả lời là không, giải thích rằng ông sẽ rời đi trước khi Tổng thống Mỹ đến.

Tuy nhiên, ông Macron cho biết hai bên vẫn có thể có cơ hội trao đổi tại một hội nghị thượng đỉnh G7.

Ngoài căng thẳng leo thang với Pháp, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cũng chỉ trích Anh không khôn ngoan vì chấp nhận trao trả quyền sở hữu quần đảo Chagos, bao gồm cả căn cứ không quân Mỹ trên đảo Diego Garcia, cho Mauritius.

Ông Trump nói thêm rằng đây là “một trong rất nhiều lý do an ninh quốc gia” khiến Mỹ phải tìm cách mua lại Greenland, bất chấp sự phản đối của Đan Mạch và các nước châu Âu.