Phản ứng cứng rắn của Nga khi Mỹ trừng phạt 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất

Tổng thống Nga Vladimir Putin trao đổi với các phóng viên về lệnh trừng phạt của Mỹ hôm 23/10 (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 23/10 tuyên bố Moscow coi các lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft là phản tác dụng.

"Chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Theo bà Zakharova, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề cụ thể nào cho Nga, vì Moscow có "khả năng miễn dịch mạnh mẽ" với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ngày 22/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, sau khi kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin bất thành, đồng thời cho rằng các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga “không đi đến đâu”.

Quyết định áp lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump khiến giá dầu toàn cầu tăng gần 5% hôm 23/10.

Liên quan tới lệnh trừng phạt của Mỹ, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng giờ đây Mỹ rõ ràng đã trở thành bên đối đầu với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực từ Mỹ hay bất kỳ thế lực nước ngoài nào.

Ông Putin nói rằng việc Mỹ và phương Tây áp lệnh trừng phạt là hành động "không thân thiện" và "sẽ gây ra những hậu quả nhất định”. Tuy nhiên, Tổng thống Nga khẳng định các động thái này “sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sự phát triển của nền kinh tế Nga".

“Xét về mặt chính trị, đây chắc chắn là một động thái không thân thiện đối với Nga, điều đó là hiển nhiên. Và nó không hề củng cố mối quan hệ Nga - Mỹ, vốn chỉ mới bắt đầu được cải thiện”, ông Putin nói.

"Tất nhiên, đây là nỗ lực gây áp lực lên Nga. Nhưng không một quốc gia và dân tộc nào có lòng tự tôn lại đưa ra bất kỳ quyết định nào dưới áp lực”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại việc Tổng thống Trump từng áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên.

“Những lệnh trừng phạt này mang cả ý nghĩa chính trị lẫn kinh tế. Về mặt chính trị, chúng rõ ràng nhằm mục đích gây áp lực”, ông lưu ý.

Ông Putin cảnh báo sự gián đoạn xuất khẩu từ Nga - quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới - sẽ khiến giá dầu tăng mạnh, kể cả tại các trạm xăng ở Mỹ. Ông cho biết điều này có thể gây khó khăn về mặt chính trị cho Washington.

“Nếu khối lượng dầu và các sản phẩm dầu của chúng ta trên thị trường toàn cầu giảm mạnh, giá cả sẽ tăng. Điều đó sẽ dẫn đến điều gì? Nó sẽ dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ giá dầu và các sản phẩm dầu, bao gồm cả tại các trạm xăng. Và Mỹ cũng sẽ không phải là ngoại lệ”, ông Putin giải thích.

Tổng thống Putin đề xuất xem xét lợi ích thực sự của những người trong chính quyền Mỹ đã khuyên Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt với dầu Nga.

Bình luận về tác động kinh tế, ông Putin cho biết ngành năng lượng của Nga vẫn ổn định và vững mạnh bất chấp những tổn thất không thể tránh khỏi.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy tự tin và vững vàng. Một số tổn thất là không thể tránh khỏi do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng ngành năng lượng của chúng ta vẫn vững vàng”, ông nói.

Ông Putin cũng bày tỏ hy vọng rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ không làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu.

Mặc dù mức độ thiệt hại tài chính đối với Nga có thể bị hạn chế trong ngắn hạn, nhưng các lệnh trừng phạt mới là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy chiến thuật của Tổng thống Trump nhằm siết chặt tài chính của Nga và cố gắng buộc Điện Kremlin phải ký kết một thỏa thuận hòa bình, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Ấn Độ có thực sự ngừng mua dầu thô của Nga hay không.