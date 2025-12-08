Phản ứng của Trung Quốc, Nga khi Mỹ công bố chiến lược an ninh mới

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Điện Kremlin cho biết một số phần trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) mới được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố phù hợp với quan điểm của Nga.

"Chiến lược này nói về sự cần thiết của việc đối thoại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp mang tính xây dựng. Điều này chắc chắn gây ấn tượng và hoàn toàn phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 8/12.

Theo ông Peskov, với việc loại bỏ các yếu tố gây bất lợi, triển vọng khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ có thể mở ra.

Tài liệu cập nhật dài 33 trang do Nhà Trắng công bố vào tuần trước nêu rõ Washington đang tìm cách "đàm phán để nhanh chóng chấm dứt các cuộc giao tranh ở Ukraine" và "giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các quốc gia châu Âu". Tài liệu này cũng đặt ra mục tiêu "chấm dứt nhận thức và ngăn chặn thực tế rằng NATO là một liên minh không ngừng mở rộng".

Theo tài liệu, chiến lược của Mỹ nêu tầm nhìn chính sách đối ngoại của ông Trump là “chủ nghĩa hiện thực linh hoạt” và nói rằng chính sách của Mỹ sẽ được dẫn dắt trên hết bởi “những gì có lợi cho nước Mỹ”.

Chiến lược được công bố giữa lúc kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang đình trệ bất chấp các cuộc đàm phán, tham vấn liên tục trong những tuần gần đây.

“Các chính sách của Tổng thống Trump là bước ngoặt khá lớn so với các chính quyền trước. Chúng tôi đang thấy rất nhiều sự thay đổi thực sự phù hợp với tầm nhìn của chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 7/12.

Theo ông Peskov, Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ bao gồm các nội dung “phản đối việc đối đầu và ủng hộ đối thoại, duy trì quan hệ tốt đẹp và đây cũng là điều Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn”.

Ông Peskov lưu ý rằng chiến lược mới của Mỹ mang lại hy vọng cho "nỗ lực mang tính xây dựng hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine".

Phản ứng của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Ảnh: Reuters).

Khi được yêu cầu bình luận về Chiến lược An ninh Quốc gia mới nhất của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 8/12 khẳng định hợp tác cùng có lợi là con đường khả thi duy nhất cho quan hệ Trung Quốc và Mỹ.

"Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để duy trì sự phát triển ổn định của mối quan hệ song phương, đồng thời sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chúng tôi", ông Quách phát biểu với các phóng viên.

Theo ông Quách, Đài Loan là lằn ranh đỏ đầu tiên không được vượt qua trong quan hệ Trung - Mỹ và Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Trong Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ, Washington xác định việc ngăn chặn một cuộc xung đột tiềm tàng ở Đài Loan là ưu tiên hàng đầu của Mỹ.

Chiến lược cũng nêu rõ Mỹ chỉ nên tập trung vào thương mại với Trung Quốc đối với các mặt hàng phi chiến lược. Đồng thời, Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh về kinh tế.

Chiến lược khẳng định Mỹ vẫn muốn duy trì một khu vực châu Á - Thái Bình Dương "tự do và cởi mở". Mỹ tin rằng khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ là một trong những điểm nóng về kinh tế và địa chính trị quan trọng trong thế kỷ này.