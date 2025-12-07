Nga lên tiếng về chiến lược an ninh mới của Mỹ

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

“Chúng tôi cho rằng đây là một bước tích cực. Nhìn chung, những thông điệp này chắc chắn đối lập với cách tiếp cận của các chính quyền trước đây”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 7/12 về bản cập nhật chiến lược an ninh mới của Mỹ.

Ông nhấn mạnh, Điện Kremlin sẽ xem xét chi tiết hơn chiến lược an ninh quốc gia cập nhật của Mỹ và phân tích các điều khoản trong tài liệu này. “Chắc chắn nó cần được xem xét, phân tích chi tiết hơn”, ông Peskov nói.

Kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và mở chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022, các chiến lược của Mỹ đã coi Moscow là một mối đe dọa lớn.

Nhà Trắng trong tuần này đã công bố một bản Cập nhật Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó gạch bỏ ngôn ngữ truyền thống mô tả Nga là một mối đe dọa và nhấn mạnh ưu tiên của Washington trong việc chấm dứt xung đột ở Ukraine và khôi phục ổn định cho châu Âu.

Ông Peskov nói, chiến lược cập nhật đã bỏ cách diễn đạt gọi Nga là mối đe dọa trực tiếp và thay vào đó kêu gọi hợp tác với Moscow về các vấn đề ổn định chiến lược.

Theo tài liệu, chiến lược dài 29 trang nêu tầm nhìn chính sách đối ngoại của ông Trump là “chủ nghĩa hiện thực linh hoạt” và nói rằng chính sách của Mỹ sẽ được dẫn dắt trên hết bởi “những gì có lợi cho nước Mỹ”.

Washington sẽ tìm kiếm một giải pháp nhanh cho xung đột ở Ukraine và đặt mục tiêu tái lập “ổn định chiến lược” với Moscow, trong khi vẫn khẳng định các hành động của Nga ở Ukraine tiếp tục là mối quan ngại an ninh trung tâm.

“Tôi tin rằng đó thực sự là một điều tốt. Tuy nhiên, việc lập trường được tuyên bố bằng lời nói này có được hậu thuẫn chắc chắn bằng các hành động quân sự/chính trị hay không lại là chuyện hoàn toàn khác cần được xem xét”, Matthew Crosston, giáo sư nghiên cứu an ninh quốc gia tại Đại học Bowie State, bình luận với Sputnik.

Chiến lược được công bố giữa lúc kế hoạch hòa bình do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang đình trệ bất chấp các cuộc đàm phán, tham vấn liên tục trong những tuần gần đây.

Việc ông Trump thường có những bình luận tích cực và mang tính ngợi khen về Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ra các chỉ trích hoặc cáo buộc ông mềm mỏng với Moscow, dù chính quyền của ông vẫn duy trì trừng phạt liên quan đến các hành động của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, chiến lược an ninh mới của Mỹ khiến các đồng minh châu Âu lo ngại rằng giọng điệu mềm mỏng hơn của Washington có thể làm suy yếu nỗ lực của phương Tây nhằm gây sức ép với Moscow.