Tổng thống Trump nói có thể hoãn chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc lên tiếng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình họp thượng đỉnh tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10/2025 (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm xác nhận đang tiếp tục đàm phán với Washington về chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Mỹ trong tháng này, ngay cả khi ông Trump gợi ý có thể trì hoãn hội nghị thượng đỉnh nếu Bắc Kinh không giúp bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz.

"Bắc Kinh và Washington vẫn duy trì liên lạc về khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ.

Ông đồng thời nhấn mạnh hoạt động ngoại giao cấp nguyên thủ đóng vai trò định hướng chiến lược không thể thay thế trong quan hệ song phương Mỹ - Trung.

Ông Lâm Kiếm còn cho biết, Bắc Kinh đang liên lạc "với tất cả các bên" liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz, nơi Iran đang đóng cửa để trả đũa chiến dịch do Mỹ - Israel phát động chống lại Tehran, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Ông Lâm Kiếm không đề cập đến các yêu cầu cụ thể của Tổng thống Trump hoặc những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ về việc kêu gọi các đồng minh NATO và Trung Quốc hỗ trợ khôi phục giao thông qua eo biển Hormuz.

Tuyên bố này của phía Bắc Kinh được đưa ra sau khi Tổng thống Trump nói rằng các quốc gia hưởng lợi từ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz nên tham gia bảo vệ tuyến đường này.

"Tôi nghĩ Trung Quốc cũng nên giúp vì Trung Quốc nhận tới 90% dầu mỏ từ eo biển này", ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh "muốn biết rõ lập trường của Bắc Kinh" trước chuyến thăm Trung Quốc dự kiến để gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

“Chúng tôi muốn biết điều đó trước. Hai tuần là khoảng thời gian dài”, Tổng thống Trump nói và cho biết thêm về chuyến đi tới Trung Quốc: “Chúng tôi có thể hoãn”, nhưng ông không nêu rõ trì hoãn có thể kéo dài bao lâu.

Căng thẳng ở eo biển Hormuz do chiến sự ở Iran đã gây ra những gián đoạn lớn cho thị trường vận tải biển và năng lượng toàn cầu.

Ông Lâm Kiếm lưu ý rằng “tình hình căng thẳng” đã ảnh hưởng đến các tuyến đường thương mại quốc tế đối với hàng hóa và năng lượng, một mối lo ngại được các nhà phân tích trên toàn thế giới cảnh báo khi giá dầu đã tăng vọt từ 40 đến 50% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc cũng dễ bị tổn thương trước cuộc khủng hoảng này vì là nước nhập khẩu ròng dầu mỏ. Theo công ty phân tích Kpler, năm 2025, Trung Đông cung cấp 57% lượng dầu thô nhập khẩu trực tiếp bằng đường biển của Trung Quốc. Bất kỳ sự tắc nghẽn kéo dài nào ở eo biển đều có thể đe dọa an ninh năng lượng và sự ổn định kinh tế của Bắc Kinh.