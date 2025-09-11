Phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ UAV xâm nhập Ba Lan

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng (Ảnh: Getty).

“Chuyện gì xảy ra với việc UAV vi phạm không phận Ba Lan vậy? Chúng ta bắt đầu thôi”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong một bài đăng ngắn trên Truth Social ngày 10/9.

Hiện vẫn chưa rõ chính xác ông Trump muốn truyền tải thông điệp gì, cho đến nay chưa có thêm phản ứng hay bình luận nào từ chủ nhân Nhà Trắng.

Bình luận được đưa ra sau khi đêm 9/9, rạng sáng 10/9, với sự hỗ trợ của máy bay từ các đồng minh NATO, Ba Lan bắn hạ các UAV khả nghi vi phạm không phận. Chính phủ Ba Lan cáo buộc 19 UAV vi phạm không phận của nước này cùng thời điểm Nga không kích quy mô lớn vào Ukraine.

Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là một vụ việc nghiêm trọng và đã kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO - quy định cho phép bất kỳ thành viên nào yêu cầu tham vấn khẩn cấp khi cảm thấy an ninh, lãnh thổ hoặc độc lập chính trị bị đe dọa.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này khẳng định không nhằm vào bất kỳ mục tiêu nào tại Ba Lan cho các cuộc tấn công tầm xa. Moscow bày tỏ sẵn sàng “tham vấn” giới chức quốc phòng Ba Lan về vấn đề này và khẳng định tầm hoạt động của các UAV được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào miền Tây Ukraine không vượt quá 700km.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump hôm qua đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Karol Nawrocki.

“Các cuộc trao đổi hôm nay khẳng định sự đoàn kết của đồng minh”, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đăng tải trên mạng xã hội, nhưng không nêu thêm chi tiết.

Trước cuộc điện đàm, một quan chức Ba Lan cho biết, 2 nhà lãnh đạo dường như sẽ thảo luận về việc triển khai thêm và nhanh hơn các khí tài.

Trong số những khí tài Ba Lan có thể yêu cầu cụ thể là một hệ thống Patriot của Mỹ để triển khai ở biên giới Ba Lan - Ukraine. Quan chức trên lưu ý, Mỹ đã tái triển khai khẩu đội Patriot từng đặt tại Rzeszów, và khẩu đội đang hoạt động ở đó là của Đức.

Ba Lan cũng đang chờ bàn giao máy bay F-35. Bốn chiếc đầu tiên dự kiến được chuyển giao vào đầu năm sau, nhưng có thể được đẩy nhanh.

Theo quan chức trên, Ba Lan muốn việc triển khai được kết hợp với các công cụ kinh tế nào đó. Quan chức này cũng cho biết Liên minh châu Âu đã sẵn sàng cho một gói trừng phạt bổ sung đối với Nga.

Tuần trước, ông Trump đã tiếp ông Nawrocki tại Phòng Bầu dục và cam kết tiếp tục ủng hộ Ba Lan. Chủ nhân Nhà Trắng thậm chí tuyên bố sẵn sàng gửi thêm binh sĩ Mỹ tới Ba Lan giữa lúc có những hoài nghi về cam kết hiện diện quân sự của Mỹ dọc sườn phía đông của NATO.

“Chúng tôi sẽ đưa thêm nếu họ muốn. Họ từ lâu đã muốn có sự hiện diện lớn hơn. Quân đội Mỹ sẽ ở lại Ba Lan. Chúng tôi hoàn toàn đồng thuận với Ba Lan”, ông Trump cho biết.

Sau đó, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ “luôn sát cánh cùng Ba Lan, và giúp Ba Lan tự vệ”.