Ba Lan họp khẩn cấp sau vụ UAV xâm phạm không phận

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk (Ảnh: Reuters).

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Adam Szlapka cho biết trên X, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp vào khoảng 6h20 hôm nay do những sự kiện chưa từng có xảy ra trong đêm qua. Sau cuộc họp với các quan chức an ninh, ông Tusk cũng triệu tập một cuộc họp toàn chính phủ.

“Thủ tướng Donald Tusk đang họp với các bộ trưởng phụ trách an ninh quốc gia. Thủ tướng cũng triệu tập phiên họp khẩn của Hội đồng Bộ trưởng vào lúc 8h”.

Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Ba Lan xác nhận các UAV xâm phạm không phận nước này vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 khi Nga tập kích Ukraine.

Ba Lan không nêu cụ thể số lượng UAV vi phạm không phận, nhưng khẳng định hệ thống radar của họ và đồng minh đã phát hiện “hàng chục vật thể” trong vụ việc. Quân đội Ba Lan tuyên bố đã đánh chặn một số UAV, và gọi đây là vụ “vi phạm chưa từng có” đối với không phận quốc gia.

Thủ tướng Donald Tusk cho biết, lực lượng vũ trang Ba Lan đã triển khai một chiến dịch nhằm đối phó với “vụ vi phạm không phận” và đã sử dụng vũ khí phòng thủ để xử lý các vật thể này. Ba Lan cũng đang trong quá trình thu thập các mảnh vỡ để xác minh thêm.

“Tôi đã thông báo cho Tổng thư ký NATO về tình hình hiện tại và các hành động mà chúng tôi đã thực hiện đối với những vật thể vi phạm không phận của chúng tôi”, ông Tusk đăng trên mạng xã hội.

Ông Tusk đánh giá vụ việc là nghiêm trọng, và nhấn mạnh Ba Lan cần chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau, sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cũng kêu gọi người dân ở các vùng phía đông gồm Podlaskie, Mazowieckie và Lubelskie ở trong nhà trong khi chiến dịch quân sự vẫn tiếp tục.

Sáng nay, Ba Lan đã tạm đóng cửa 4 sân bay, trong đó có sân bay Warsaw và Rzeszów sau vụ việc.

Nga hiện chưa bình luận về vụ việc. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc ít nhất 8 UVA của Nga bay về hướng Ba Lan trong cuộc tập kích đêm qua. Ông Zelensky cho hay, trong cuộc tập kích đêm qua, Nga đã triển khai khoảng 415 UAV và hơn 40 tên lửa, nhắm đến 15 khu vực của Ukraine. Không quân Ukraine đã bắn hạ 386 UAV và 27 tên lửa.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh có báo cáo về các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở miền tây và miền trung Ukraine trong đêm, với các vụ nổ được ghi nhận tại Kiev, Rovno, Vinnitsa và Lviv.

Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả các đòn tập kích của Kiev vào lãnh thổ Nga.