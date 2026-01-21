Phản ứng của Nga khi Mỹ “lên dây cót” sáp nhập Greenland

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 20/1 (Ảnh: Reuters).

Tại cuộc họp báo vào ngày 20/1, bình luận về việc Mỹ ngày càng gia tăng thúc đẩy nỗ lực thâu tóm Greenland, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc quyết định tương lai của hòn đảo thuộc về chính người dân Greenland.

Ông Lavrov bác bỏ các tuyên bố của Washington cho rằng Mỹ cần sáp nhập Greenland để ngăn chặn khả năng Nga hoặc Trung Quốc tiếp quản vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông khẳng định Mỹ hiểu rất rõ rằng Nga hoàn toàn không có kế hoạch như vậy.

Đồng thời, ông Lavrov nhận định cuộc khủng hoảng trong nội bộ phương Tây xoay quanh vấn đề Greenland đã làm dấy lên những câu hỏi về sự đoàn kết của NATO, đồng thời cho thấy sự sụp đổ của các quy tắc ứng xử quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Nhà ngoại giao Nga cho rằng những quy tắc đã bị đảo lộn và thay thế bằng luật chơi “công lý thuộc về kẻ mạnh”.

Ông Lavrov nhấn mạnh Nga sẽ không tham gia vào luật chơi này, sẽ tiếp tục đối xử với các quốc gia khác trên cơ sở bình đẳng và sẽ bảo vệ lợi ích của mình mà không xâm phạm các quyền pháp lý của bất kỳ nước nào.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, “Crimea đối với an ninh của Nga cũng quan trọng không kém gì Greenland đối với Mỹ”.

Nga đã sáp nhập Crimea, bán đảo ở phía nam Ukraine, từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Ukraine và phương Tây cho đến nay vẫn phản đối động thái này của Nga.

Ông Lavrov cho biết Nga không có lý do để ký kết một hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau với Greenland và Iceland. Moscow sẽ không can dự vào vấn đề Greenland mà chỉ theo dõi diễn biến.

Tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington cần sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump tuyên bố nếu Mỹ thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó. Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo "hòa bình cho toàn thế giới”. Ông cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Trong chuyến thăm căn cứ quân sự Mỹ tại Pituffik, phía bắc Greenland, vào tháng 3/2025, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích Đan Mạch không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Greenland “trước sự xâm nhập mạnh mẽ từ Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác".

Ông Vance cho rằng Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang thể hiện "mối quan tâm đặc biệt" đối với các tuyến đường hàng hải, hải quân và tài nguyên khoáng sản trong khu vực. Ông tuyên bố Mỹ sẽ đầu tư thêm vào hạm đội hải quân và các tàu phá băng quân sự nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán và khẳng định chủ quyền đối với Greenland. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.