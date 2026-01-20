Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ, đưa quân tới Greenland

Binh lính Đan Mạch đổ bộ xuống sân bay Nuuk, Greenland vào ngày 19/1 (Ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen ngày 19/1 tuyên bố có những “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”, ám chỉ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Đan Mạch không có ý định làm leo thang tình hình.

“Điều rất quan trọng là tất cả các đồng minh của chúng ta trong liên minh NATO, Liên minh châu Âu, phải đứng lên bảo vệ những nguyên tắc này để cho tổng thống Mỹ thấy rằng họ có mong muốn, có tầm nhìn, có yêu cầu, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được điều đó bằng cách gây áp lực lên chúng tôi”, ông Rasmussen nói.

Ông Rasmussen tin rằng Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đứng về phía Đan Mạch, viện dẫn tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Trước đó, ông Starmer cho biết việc Mỹ áp thuế lên các đồng minh là “hoàn toàn sai lầm” và khẳng định bất kỳ quyết định nào về tương lai của Greenland đều “thuộc về người dân Greenland”.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với Sky News, Ngoại trưởng Rasmussen cũng tuyên bố Tổng thống Trump sẽ không đạt được mục tiêu của mình ở Greenland bằng cách gây áp lực lên Đan Mạch và các nước châu Âu khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 19/1 cho biết Đan Mạch và Greenland đã thảo luận về khả năng thiết lập một phái bộ NATO tại Greenland và Bắc Cực.

Ông Poulsen đưa ra tuyên bố trên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte và quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland Vivian Motzfeldt tại Brussels.

“Chúng tôi đã đề xuất điều này. Tổng thư ký NATO cũng đã ghi nhận và tôi tin rằng giờ đây chúng tôi có thể thiết lập một khuôn khổ để đạt được điều này”, ông Poulsen nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh quân sự NATO sẽ tiếp tục hợp tác với Đan Mạch và Greenland về các vấn đề liên quan đến an ninh khu vực Bắc Cực.

“Chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của Bắc Cực - bao gồm cả Greenland - đối với an ninh chung của chúng ta và cách (Đan Mạch) đang tăng cường đầu tư vào các năng lực chủ chốt. Chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với nhau như những đồng minh về những vấn đề quan trọng này”, ông Rutte tuyên bố.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Đan Mạch đã quyết định triển khai thêm lực lượng quân sự tới Greenland.

Những bức ảnh do quân đội Đan Mạch công bố cho thấy các binh sĩ đã được triển khai tới Greenland vào tối 19/1.

Truyền thông Mỹ dẫn lời người phát ngôn của quân đội Đan Mạch cho biết, số lượng binh sĩ Đan Mạch được triển khai tới Greenland sẽ “gia tăng đáng kể”. Người phát ngôn xác nhận Thiếu tướng Peter Boysen, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Đan Mạch, sẽ có mặt cùng với các binh sĩ.

Khoảng 100 binh sĩ Đan Mạch đã đến thủ phủ Nuuk của Greenland, và một số lượng tương tự đóng quân tại Kangerlussuaq ở phía tây hòn đảo.

Đan Mạch tuần trước tuyên bố sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự trên đảo Greenland. Một số quốc gia châu Âu - bao gồm Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy và Anh - tuyên bố cử lực lượng tham gia tập trận, trong đó mỗi nước cử từ 1 đến 15 binh sĩ.

Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đang cân nhắc việc cử binh sĩ đến Greenland tham gia tập trận quân sự với các đồng minh NATO, bất chấp nguy cơ bị Mỹ trả đũa.

Cuộc tập trận của các nước châu Âu ở Greenland diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Mỹ khi Tổng thống Trump kiên quyết theo đuổi kế hoạch sáp nhập Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Trump ngày 18/1 tuyên bố áp thuế 10% từ tháng 2, sau đó sẽ tăng lên 25% vào tháng 6, đối với 8 đồng minh NATO ở châu Âu, gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan, cho đến khi kiểm soát hoàn toàn Greenland.

Một số quốc gia EU đã công khai ủng hộ Đan Mạch kể từ khi Tổng thống Trump tái khẳng định quyết tâm sáp nhập Greenland, báo hiệu sự lo ngại về những rạn nứt tiềm tàng đối với sự đoàn kết của NATO. Ông Trump khăng khăng rằng NATO sẽ trở nên "mạnh mẽ và hiệu quả hơn" nếu Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm ở vị trí chiến lược dọc theo tuyến đường ngắn nhất từ châu Âu đến Bắc Mỹ, đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Mỹ. Vùng lãnh thổ này cũng có nguồn tài nguyên phong phú chưa được khai thác.