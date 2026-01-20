Trung Quốc đáp trả cáo buộc của Tổng thống Trump về Greenland

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jiakun (Ảnh: Kyodo).

“Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng sử dụng “mối đe dọa từ Trung Quốc” như một cái cớ để theo đuổi lợi ích cá nhân”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun phát biểu trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 19/1.

“Trung Quốc đã nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về Greenland. Luật pháp quốc tế dựa trên các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc là nền tảng của trật tự quốc tế hiện nay và phải được duy trì”, người phát ngôn nói thêm.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định nước này ủng hộ và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch với Greenland. Ông Vương cũng bày tỏ hy vọng Đan Mạch tiếp tục ủng hộ lập trường về lãnh thổ của Trung Quốc.

Tuyên bố mới nhất của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Washington cần sở hữu Greenland, vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga ở Bắc Cực và phát triển hệ thống Vòm Vàng để bảo vệ Bắc Mỹ khỏi tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Trump tuyên bố nếu Mỹ thất bại trong việc kiểm soát Greenland, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Ông Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc muốn “kiểm soát” Greenland và Đan Mạch được cho là không thể ngăn chặn họ. Theo ông, hiện nay Đan Mạch chỉ có 2 xe trượt tuyết “làm phương tiện bảo vệ, trong đó một chiếc mới được bổ sung gần đây”, và chỉ có Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, mới có thể xử lý thành công vấn đề này.

Tổng thống Mỹ tuyên bố “không ai được phép động đến mảnh đất thiêng liêng này”, bởi “an ninh quốc gia của Mỹ và của toàn thế giới đang bị đe dọa”. Ông Trump đề cập đến kế hoạch kiểm soát Greenland với lý do Mỹ cần Greenland vì an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố Mỹ cần kiểm soát Greenland để đảm bảo "hòa bình cho toàn thế giới”. Ông cho rằng vùng biển quanh Greenland hiện có "tàu chiến Nga và Trung Quốc khắp nơi" và Mỹ sẽ không phó mặc tình hình cho Đan Mạch hay bất kỳ nước nào khác.

Trong chuyến thăm căn cứ quân sự Mỹ tại Pituffik, phía bắc Greenland, vào tháng 3/2025, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance chỉ trích Đan Mạch không làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Greenland “trước sự xâm nhập mạnh mẽ từ Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác".

Ông Vance cho rằng Nga, Trung Quốc và các quốc gia khác đang thể hiện "mối quan tâm đặc biệt" đối với các tuyến đường hàng hải, hải quân và tài nguyên khoáng sản trong khu vực. Ông tuyên bố Mỹ sẽ đầu tư thêm vào hạm đội hải quân và các tàu phá băng quân sự nhằm tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

Chính phủ Đan Mạch và chính quyền Greenland tuyên bố rõ, hòn đảo không phải để bán. Họ nhấn mạnh các quan ngại an ninh cần được giải quyết giữa các đồng minh.