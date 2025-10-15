Pakistan - Afghanistan ngừng bắn sau đụng độ biên giới

Một chiến binh Taliban ngồi trên xe tăng ở Spin Boldak, tỉnh Kandahar, Afghanistan, gần biên giới với Pakistan ngày 15/10 (Ảnh: Reuters).

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan, Pakistan và Afghanistan đã quyết định thực hiện "lệnh ngừng bắn tạm thời" trong 48 giờ, bắt đầu từ 18h (giờ địa phương) hôm nay 15/10.

Tuyên bố của Pakistan cho biết, hai bên sẽ cố gắng giải quyết vấn đề căng thẳng biên giới thông qua các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

Pakistan cho rằng đây là vấn đề “phức tạp nhưng có thể giải quyết được”.

Lệnh ngừng bắn được công bố sau các cuộc đụng độ biên giới mới giữa hai nước từ đêm 14/10, sau một lệnh ngừng bắn ngắn vào đêm 11/10.

Người phát ngôn của chính quyền Taliban Afghanistan Zabihullah Mujahid cho biết thỏa thuận ngừng bắn là kết quả của “yêu cầu và sự kiên quyết của phía Pakistan”.

Người phát ngôn cho biết chính quyền Afghanistan đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tuân thủ lệnh ngừng bắn với điều kiện Pakistan không có hành vi gây hấn.

Vị trí của Pakistan và Afghanistan (Ảnh: Britannica).

Căng thẳng giữa hai nước trở nên đặc biệt gay gắt kể từ cuối tuần trước, khi đôi bên pháo kích qua lại ở nhiều khu vực biên giới, khiến hàng chục người thương vong mỗi bên.

Mặc dù các cuộc đụng độ tạm dừng vào ngày 12/10 sau khi Ả rập Xê út và Qatar kêu gọi kiềm chế, nhưng đa số các cửa khẩu biên giới giữa Pakistan và Afghanistan vẫn bị đóng.

Cuối tuần qua, Kabul tuyên bố rằng, để đáp trả “những vi phạm lặp đi lặp lại đối với lãnh thổ và không phận Afghanistan”, họ đã tập kích nhiều cơ sở quân sự của Pakistan, loại bỏ 58 binh sĩ Pakistan.

Phía Pakistan đưa ra con số thấp hơn, nói rằng 23 binh sĩ của họ thiệt mạng, trong khi hơn 200 “thành viên Taliban và các tay súng liên quan” bị loại bỏ trong các cuộc phản pháo dọc biên giới.

Pakistan cáo buộc Kabul chứa chấp các tay súng TTP, lực lượng đồng minh của Taliban Afghanistan, vốn đã tiến hành nhiều vụ tập kích đẫm máu trên lãnh thổ Pakistan.

Kabul phủ nhận, khẳng định họ không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để chống lại các nước khác.