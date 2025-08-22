Ông Zelensky tiết lộ tên lửa tiên tiến nhất tầm bắn 3.000km của Ukraine

Tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine được đánh giá có thiết kế tương tự như tên lửa FP-5. Trong ảnh: Mô hình tên lửa FP-5 (Ảnh: Avia Pro).

"Đây là tên lửa tiên tiến nhất mà chúng tôi có cho đến nay. Nó có tầm bắn 3.000km, một con số đáng chú ý", Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố khi thông báo về mẫu tên lửa có tên gọi "Flamingo".

Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine hiện chỉ có một vài tên lửa như vậy, nên ông chưa thể tiết lộ nhiều thông tin về loại vũ khí này.

"Chúng tôi hiện chưa thể sử dụng hàng trăm tên lửa. Chúng tôi sẽ nhận thêm tên lửa vào tháng 12. Và đến cuối tháng 12 hoặc có thể là tháng 1 hoặc tháng 2, việc sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu", ông nói thêm.

Trước đó, một nhiếp ảnh gia người Ukraine ngày 17/8 đăng tải trên mạng xã hội một bức ảnh cho thấy tên lửa hành trình tầm xa Flamingo tại một xưởng sản xuất bí mật của công ty quốc phòng Ukraine Fire Point.

Theo nhiếp ảnh gia này, tên lửa Flamingo có tầm bắn 3.000km và đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

Mặc dù các thông số kỹ thuật chính thức vẫn chưa được công bố, nhưng thiết kế của tên lửa này có vẻ tương tự với hệ thống FP-5 do tập đoàn Milanion có trụ sở tại Anh giới thiệu hồi đầu năm nay tại triển lãm quốc phòng IDEX-2025 ở Abu Dhabi.

FP-5 được trang bị đầu đạn nặng 1.000kg, có tầm bắn tối đa 3.000km và trọng lượng phóng khoảng 6 tấn. Hệ thống này có sải cánh cố định dài 6m, đạt tốc độ lên tới 900km/h và sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp, bao gồm định vị vệ tinh có khả năng kháng tác chiến điện tử.

Theo các nhà phân tích, tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine nhiều khả năng sở hữu khả năng độc đáo là có thể được phóng từ các sà lan và những tàu biển cỡ lớn khác.

Các nhà phân tích nhấn mạnh việc sử dụng tàu biển làm bệ phóng tên lửa sẽ khiến nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn trở nên phức tạp hơn, tạo thêm thách thức cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

Việc tự sản xuất vũ khí tầm xa trong nước có ý nghĩa then chốt đối với chiến lược phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh các đối tác phương Tây chậm trễ trong cung cấp vũ khí cần thiết trước các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Nga.

Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã sản xuất được 100 tên lửa đầu tiên.

Kể từ đó, Ukraine tiếp tục gia tăng sản xuất vũ khí trong nước. Hồi tháng 4, ông Zelensky cho biết, hơn 40% vũ khí được sử dụng trên tiền tuyến hiện do Ukraine tự sản xuất, trong đó có hơn 95% máy bay không người lái trên chiến trường.

Vào tháng 6, truyền thông Ukraine đưa tin tên lửa đạn đạo tầm ngắn Sapsan do nước này phát triển đã hoàn tất thành công các cuộc thử nghiệm chiến đấu và đang trong quá trình sản xuất hàng loạt.

Ông Zelensky cũng từng tiết lộ Ukraine đã phát triển một loại vũ khí nội địa khác, tên lửa lai Palianytsia, kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái.