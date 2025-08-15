Lý do tên lửa Iskander của Nga ngày càng khó đánh chặn

Một tên lửa Iskander của Nga (Ảnh: Quân đội Nga).

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) xác nhận, việc Nga không ngừng cải tiến tên lửa Iskander đã làm giảm hiệu quả của hệ thống phòng không Patriot mà Ukraine đang sở hữu.

Hiện Ukraine có 5 tổ hợp Patriot: 3 do Mỹ cung cấp, 1 từ Romania và 1 do Đức - Hà Lan cùng hỗ trợ. Quân đội Ukraine cũng nhận nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau để sử dụng với các hệ thống này. Tháng trước, Mỹ thông báo đang phối hợp với các đồng minh châu Âu để đưa thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine. Hiện Patriot là lá chắn duy nhất của Ukraine có khả năng phòng thủ hiệu quả trước tên lửa đạn đạo.

Patriot là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa đa năng, tầm bắn từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết với trần bay của mục tiêu lên đến 24km. Patriot có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu từ trên không, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổng Thanh tra đặc biệt công bố tuần này, không quân Ukraine gặp khó khăn trong việc sử dụng ổn định Patriot để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga do các cải tiến chiến thuật gần đây, bao gồm khả năng tên lửa thay đổi quỹ đạo và cơ động thay vì bay theo quỹ đạo đạn đạo truyền thống.

Báo cáo dẫn nguồn từ phản hồi của DIA cho yêu cầu cung cấp thông tin của Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ. Theo thống kê, số lượng tên lửa đạn đạo của Nga mà Ukraine bắn hạ được có xu hướng giảm trong thời gian qua.

Hồi tháng 5, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat hồi tháng 5 từng đề cập đến tên lửa Iskander-M do Nga chế tạo.

Iskander-M là hệ thống tên lửa chiến thuật tầm trung với tầm bắn lên tới 500km, được Nga phát triển để tấn công các mục tiêu kiên cố như sở chỉ huy, kho đạn và hệ thống phòng không.

Ông Ihnat cho biết: "Nga đang cải tiến vũ khí đạn đạo. Điều này gây khó khăn hơn cho việc đánh chặn, nhưng không khiến nó trở nên bất khả thi". Các tên lửa cải tiến có thể được trang bị hệ thống mồi bẫy radar và bay theo quỹ đạo bán đạn đạo, khiến Patriot khó dự đoán và đánh chặn hơn. Iskander-M có thể bay theo quỹ đạo hạ thấp và cơ động liên tục trên đường bay.

Mặc dù vậy, Ukraine trong thời gian qua cũng nỗ lực tìm cách đối phó với tên lửa Nga.

Hồi tháng 6, RBC đưa tin, Ukraine đang tiến hành hiện đại hóa các hệ thống phòng không thời Liên Xô. Hệ thống Buk-M1 đã được trang bị tên lửa mới và đưa vào hoạt động chiến đấu trở lại. Bên cạnh đó, công tác nâng cấp hệ thống S-300 đang được lên kế hoạch, dự kiến có kết quả thực tiễn vào nửa cuối năm 2025.

Trước đó, Tổng tư lệnh trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Kiev cũng đang phát triển hệ thống phòng không của riêng mình với khả năng tương đương với tổ hợp Patriot của Mỹ.

Tháng trước, các đồng minh đã cam kết cung cấp 5 hệ thống tên lửa Patriot cùng 220.000 viên đạn cho pháo phòng không Gepard cho Ukraine, động thái được giới quân sự đánh giá sẽ giúp Kiev củng cố đáng kể khả năng phòng thủ phân tầng.