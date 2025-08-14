Nga có thể sắp thử tên lửa với tầm bắn không giới hạn

Một vụ phóng thử tên lửa Burevestnik (Ảnh: RU).

Ông Jeffrey Lewis, thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở California, và Decker Eveleth, thuộc tổ chức nghiên cứu và phân tích CNA ở Virginia, đã đưa ra đánh giá riêng rẽ dựa vào các ảnh vệ tinh chụp một bãi thử của Nga trong vài tuần gần đây.

Họ cho biết các bức ảnh cho thấy hoạt động rộng rãi tại bãi thử Pankovo của Nga trên quần đảo Novaya Zemlya ở Biển Barents, bao gồm tăng nhân sự, thiết bị, tàu và máy bay liên quan tới các thử nghiệm trước đó của tên lửa 9M730 Burevestnik (Storm Petrel).

Các ảnh vệ tinh của Planet Labs ghi lại hình ảnh các container hàng, thiết bị và nhân sự ở bãi phóng từ cuối tháng 7. Hai máy bay được trang bị để thu thập dữ liệu thử nghiệm đã đậu tại sân bay quân sự Rogachevo trên quần đảo từ giữa tháng 7, với 2 máy bay lớn mang các mái vòm radar hình đĩa.

Ngoài ra còn có ít nhất 5 tàu liên quan tới các thử nghiệm trước đó, trong khi đó trang web theo dõi tàu VesselFinder.com cho thấy tàu thứ sáu tên Teriberka đang hướng tới Novaya Zemlya.

“Chúng tôi có thể thấy toàn bộ hoạt động tại bãi thử, cả việc vận chuyển một lượng lớn vật tư để hỗ trợ các hoạt động lẫn sự di chuyển tại nơi họ thực sự phóng tên lửa”, ông Lewis nói. Ông dự đoán một vụ thử có thể diễn ra trong tuần này.

“Hoạt động đang tiến triển hết tốc lực”, ông nhận xét về tốc độ chuẩn bị thử nghiệm.

Một nguồn an ninh phương Tây cũng cho rằng Nga đang chuẩn bị thử nghiệm Burevestnik.

Quân đội Na Uy cho biết Biển Barents là vị trí chủ chốt cho các thử nghiệm tên lửa của Nga và đã có dấu hiệu từ các cảnh báo hàng hải và thông báo về “chuẩn bị cho các hoạt động thử nghiệm”.

Nga được cho đã đóng cửa một khu vực không phận dài 500km dọc bờ tây đảo Novaya Zemlya, theo thông báo hàng không (NOTAM) do cơ quan hàng không ban hành. Khu vực bị hạn chế này rộng khoảng 40.000km².

Khi được yêu cầu bình luận, Nhà Trắng không đề cập tới khả năng thử nghiệm Burevestnik. Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tên lửa này (được NATO đặt tên SSC-X-9 Skyfall) là “bất khả chiến bại” trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, với tầm bắn gần như vô hạn và đường bay khó đoán.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn hoài nghi liệu tên lửa có thể né được các hệ thống phòng không và có thực sự mang lại năng lực mới cho Moscow hay không.

Việc thử nghiệm Burevestnik được cho là đã diễn ra tại Novaya Zemlya từ năm 2017, với cơ sở hạ tầng được mở rộng và hoạt động gia tăng trong những năm gần đây.

Tháng 10/2023, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga đã thực hiện thành công cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân thế hệ mới có khả năng bay khắp toàn cầu.

"Cuộc thử nghiệm thành công cuối cùng của Burevestnik, một tên lửa hành trình có tầm bay khắp toàn cầu mang đầu đạn hạt nhân, động cơ nguyên tử, đã được tiến hành", ông tuyên bố.