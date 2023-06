Ông Zelensky thất vọng vì Ukraine thiếu viện trợ sau vụ vỡ đập chiến lược

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trả lời báo Bild Daily hôm 7/6, Tổng thống Zelensky nói rằng, các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ chưa hỗ trợ cho Ukraine sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka ở Kherson bị vỡ.

"Họ chưa có mặt ở đó", ông Zelensky nói, thừa nhận ông bị "sốc vì tôi nghĩ họ là lực lượng lẽ ra sẽ phải ở đó để cứu mạng dân thường".

Cả Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau là bên làm vỡ con đập ở khu vực do Moscow kiểm soát. Nhiều ngôi làng ngập trong nước và hàng chục nghìn dân thường đã phải di tản, làm dấy lên lo ngại về một thảm họa nhân đạo.

Ông Zelensky cho biết, nhiều người và động vật đã thiệt mạng vì thảm họa vỡ đập. "Từ trên mái của những ngôi nhà ngập trong nước, người ta nhìn thấy người khác bị cuốn trôi", ông nói.

Ông nói rằng, phía Ukraine khó để di tản người khỏi khu vực Kherson do Nga đang kiểm soát vì "khi lực lượng chúng tôi cố làm điều đó, Nga sẽ nổ súng vào chúng tôi từ xa".

Ông Zelensky nói, ông đã chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác nước ngoài của Ukraine một năm trước rằng có rủi ro con đập bị tấn công.

Trong một diễn biến có liên quan, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vào cùng ngày kêu gọi Liên hợp quốc và Hội Chữ Thập Đỏ quốc tế, cũng như các tổ chức khác hành động ngay lập tức để hỗ trợ những người dân chưa được giúp đỡ ở khu vực Kherson mà Nga đang kiểm soát.

"Các tổ chức nhân đạo quốc tế, thay mặt chính phủ Ukraine, tôi kêu gọi các bạn: Các bạn phải hành động ngay lập tức. Chúng tôi kêu gọi các bạn phụ trách sơ tán người dân khỏi lãnh thổ Kherson do Nga kiểm soát", ông nói.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông sẽ chủ trì cuộc họp vào ngày 8/6 liên quan tới vụ vỡ đập. Pháp cũng tuyên bố sẽ gửi viện trợ cho Ukraine.

Hàng chục nghìn người đã phải di tản sau khi nhà bị ngập trong nước vì vụ vỡ đập (Ảnh: Reuters).

Trong khi đó, các chuyên gia cho biết, vụ vỡ đập đã đẩy một lượng lớn nước có chứa chất hóa học không tốt cho đất nông nghiệp, sinh vật và động vật tự nhiên cũng như con người xuống Kherson, phần nhiều vào khu vực mà Nga đang kiểm soát.

Chuyên gia George Barros thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (Mỹ) nói với Newsweek rằng, trận lụt đã gây ảnh hưởng tới Nga nhiều hơn do bờ trái sông Dnieper do Moscow kiểm soát thấp hơn bờ phải do Ukraine kiếm soát, khiến nước dốc xuống đó.

"Tôi đã chứng kiến nhiều công sự công sự trên của Nga trên tiền tuyến bị ngập nước hoàn toàn. Các tuyến hào và hầm đào phía trước của Nga nằm ngay sát sông, được thiết kế để chống các nỗ lực cơ động vượt sông của Ukraine, đã bị ngập nước. Tôi đã nhìn thấy những bãi mìn bị cũng bị ngập", ông cho hay.

Theo chuyên gia này, sẽ cần thêm thời gian để quan sát tác động của vụ vỡ đập lên cục diện chiến trường khi nước lũ có thể ổn định trong vài ngày tới.

Ông cho rằng, nếu tình hình lũ sớm ổn định và nước không quá lớn, Ukraine có thể có cơ hội vượt qua sông Dnieper sang phía Nga đang kiểm soát. Ngược lại, Ukraine sẽ có thể không vượt qua được con sông và phải chấp nhận từ bỏ hướng phản công này trong thời gian tới.