Ông Zelensky: Đàm phán nên bắt đầu từ chiến tuyến hiện tại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von der Leyen tham dự một cuộc họp báo chung tại Brussels ngày 17/8 (Ảnh: AFP).

"Chúng ta cần những cuộc đàm phán thực chất, và điều đó có nghĩa là chúng có thể bắt đầu từ vị trí chiến tuyến hiện tại. Đường giới tuyến là cơ sở tốt nhất cho các cuộc đàm phán", Tổng thống Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc gặp với lãnh đạo các nước châu Âu ủng hộ Ukraine hôm 17/8.

Ông Zelensky cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đã đồng ý với đánh giá của Kiev về cơ sở đàm phán, đồng thời nói thêm rằng "hiến pháp Ukraine không cho phép từ bỏ lãnh thổ hoặc trao đổi đất đai".

Trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 17/8, ông Zelensky nhắc lại rằng một lệnh ngừng bắn phải được thực hiện trước khi thảo luận chi tiết về một giải pháp khả thi. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố các cuộc đàm phán với Nga về việc chấm dứt xung đột phải tính đến đường giới tuyến hiện tại.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Zelensky sẽ đến Washington vào ngày 18/8 để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Tổng thống Ukraine sẽ đến Washington cùng một số nhà lãnh đạo châu Âu, những người đã phản đối các cuộc đàm phán về việc trao đổi lãnh thổ mà không có sự tham gia của Kiev.

Sau hội nghị thượng đỉnh với ông Putin, ông Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã "phần lớn đồng ý" về việc trao đổi lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Tôi nghĩ đó là những điểm chúng tôi đã đàm phán, và đó là những điểm chúng tôi phần lớn đã đồng ý", ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News sau cuộc họp. "Tôi nghĩ chúng tôi đã tiến khá gần với một thỏa thuận. Ukraine phải đồng ý. Nhưng có thể họ sẽ từ chối”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Trump ngày 17/8 đã đăng lại bài viết từ một người dùng mạng xã hội Truth Social khác cho rằng, Ukraine phải sẵn sàng nhượng một phần lãnh thổ cho Nga, nếu không sau này họ sẽ mất nhiều hơn nữa.

Theo Bloomberg, ông Trump đã thông báo với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky rằng Nga vẫn yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Donetsk và Lugansk, nhưng sẵn sàng đóng băng mặt trận ở Zaporizhzhia và Kherson. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ yêu cầu này.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó đã nói với báo Kyiv Independent rằng đề xuất của Moscow sẽ yêu cầu Kiev rút khỏi các khu vực do Ukraine kiểm soát tại các tỉnh Donetsk và Lugansk để đổi lấy việc Nga rút quân khỏi một số khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkov.

Tổng thống Zelensky đã kiên quyết bác bỏ khả năng trao đổi thêm lãnh thổ của Ukraine cho Nga kiểm soát như một phần của thỏa thuận hòa bình, nhấn mạnh việc thiết lập lệnh ngừng bắn là bước đầu tiên trong bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Tổng thống Putin từng đưa ra một số điều kiện cho đàm phán hòa bình, bao gồm việc yêu cầu Ukraine không gia nhập NATO và yêu cầu Kiev rút quân hoàn toàn khỏi các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia. Đây là những khu vực ở Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập sau các cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Moscow cho đến nay vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn.

Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi một cuộc họp 3 bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ để đạt được thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán với các lãnh đạo châu Âu, đồng thời tái khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm một cuộc gặp trực tiếp với Moscow.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không gây sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.