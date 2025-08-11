Ông Trump hứa cấp chỗ ở cho người vô gia cư rời khỏi Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump hôm 10/8 cam kết sẽ khiến những người vô gia cư ra khỏi thủ đô Washington và bỏ tù các tội phạm.

“Những người vô gia cư phải rời đi, ngay lập tức. Chúng tôi sẽ cho các bạn chỗ ở, nhưng xa thủ đô. Còn những đối tượng tội phạm sẽ không phải dọn đi đâu. Chúng tôi sẽ bỏ tù tội phạm, nơi họ thuộc về”, ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social.

Nhà Trắng từ chối giải thích liệu ông Trump sẽ dùng thẩm quyền pháp lý nào để trục xuất người khỏi Washington.

Ông Trump dự kiến tổ chức họp báo vào ngày 11/8 để công bố biện pháp “ngăn chặn tội phạm bạo lực ở Washington, DC”. Hiện chưa rõ ông có công bố thêm chi tiết về kế hoạch trục xuất người vô gia cư hay không.

Bài đăng của ông Trump trên Truth Social đi kèm hình ảnh lều trại và rác trên các con phố Washington.

“Tôi sẽ làm cho thủ đô của chúng ta an toàn và đẹp hơn bao giờ hết”, ông viết.

Theo Community Partnership, tổ chức giảm tình trạng vô gia cư tại Washington, vào bất kỳ đêm nào có khoảng 3.782 người vô gia cư trong thành phố khoảng 700.000 dân.

Phần lớn người vô gia cư đang ở trong các trung tâm cứu trợ khẩn cấp hoặc nhà ở tạm thời. Khoảng 800 người được coi là không có nơi ở cố định hoặc “trên đường phố”, theo tổ chức này.

Trước đó trong tuần qua, ông Trump cũng cảnh báo triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong chiến dịch đối phó với hiện tượng mà ông gọi là "sự gia tăng tội phạm tại Washington".

Muriel Bowser, Thị trưởng Washington, hôm 10/8 khẳng định, thủ đô “không đang ghi nhận sự gia tăng tội phạm”.

“Đúng là năm 2023 chúng ta đã trải qua một đợt tăng mạnh về tội phạm, nhưng đây không phải là năm 2023. Chúng tôi đã dành hơn 2 năm qua để hạ thấp tội phạm bạo lực trong thành phố, đưa nó xuống mức thấp nhất trong 30 năm", bà Bowser nói trên chương trình The Weekend của MSNBC.

Sở cảnh sát thành phố báo cáo tội phạm bạo lực trong 7tháng đầu năm 2025 giảm 26% so với năm ngoái tại Washington, trong khi tội phạm tổng thể giảm khoảng 7%.

Bà Bowser nói Tổng thống “rất hiểu” công việc của thành phố phối hợp với cảnh sát liên bang sau khi gặp ông Trump vài tuần trước tại Phòng Bầu dục.