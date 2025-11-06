Ông Trump tái khẳng định kế hoạch thử hạt nhân “ngay lập tức”

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng (Ảnh: THX).

Sau khi quân đội Mỹ tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III, Tổng thống Donald Trump tuyên bố quá trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Washington sẽ "bắt đầu ngay lập tức"

Trong một đoạn video được đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump một lần nữa cam kết sẽ “ngay lập tức” khởi động lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Đây là lời nhắc lại tuyên bố của ông hồi tuần trước, sau khi Washington tiến hành phóng thử tên lửa ICBM Minuteman III, và Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ có “biện pháp đáp trả thích đáng” nếu Mỹ vi phạm lệnh đình chỉ thử nghiệm hạt nhân.

Tuần trước, ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) bắt đầu chuẩn bị cho việc thử nghiệm hạt nhân “ngay lập tức”.

Ngày 5/11, Không quân Mỹ thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg.

“Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở công bằng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump nói trong đoạn video đăng trên Truth Social sau đó vào cuối ngày 5/11 giờ địa phương.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho biết Moscow “phải đáp trả các bước đi của Washington” và “bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân toàn diện ngay lập tức”.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng động thái như vậy là quá sớm, chừng nào Mỹ vẫn tuân thủ Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện (CTBT).

Nhà lãnh đạo Nga cũng đã chỉ thị các cơ quan chính phủ liên quan phân tích kế hoạch của Mỹ và trình lên các đề xuất về “khả năng khởi động công tác chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân”.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Nga tiến hành một loạt cuộc thử nghiệm vũ khí gần đây, bao gồm việc phóng tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik và tàu ngầm không người lái Poseidon. Tuy nhiên, cả hai cuộc thử nghiệm đều không liên quan đến việc kích nổ đầu đạn hạt nhân thực sự.

Hôm 2/11, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã làm rõ rằng cuộc thử nghiệm hạt nhân theo yêu cầu của Tổng thống Trump sẽ không liên quan đến các vụ nổ hạt nhân thực tế, đồng thời mô tả các "cuộc thử nghiệm không quan trọng" đã được lên kế hoạch là một phần của chương trình hiện đại hóa rộng lớn hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đã được thông báo trước về vụ phóng tên lửa Minuteman III mới nhất. Trước đó, ông lưu ý rằng Moscow vẫn đang chờ "giải thích rõ ràng từ phía Mỹ" về ý nghĩa và toàn bộ hàm ý trong phát biểu của Tổng thống Trump.