Mỹ thử tên lửa liên lục địa, Nga lên tiếng

Mỹ phóng thử tên lửa liên lục địa Minuteman III hôm 5/11 (Ảnh: New York Post).

Không quân Mỹ ngày 5/11 thông báo đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III không mang đầu đạn từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California.

Tên lửa đã rơi xuống gần Bãi thử phòng thủ tên lửa đạn đạo Ronald Reagan của Lục quân ở Quần đảo Marshall.

Phản ứng về diễn biến trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Mỹ đã thông báo trước cho Nga về kế hoạch phóng thử tên lửa.

“Chúng tôi cũng thông báo cho các quốc gia khác khi tiến hành các vụ phóng như vậy”, ông Peskov lưu ý thêm.

Khi nói về năng lực quân sự của Nga, ông Peskov nhấn mạnh dù Moscow “không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào”, nước này thực tế đã phát triển có hệ thống các vũ khí chiến lược trong nhiều năm, theo tầm nhìn dài hạn của riêng mình.

Quan chức này tuyên bố, Nga hiện sở hữu “bộ 3 hạt nhân hiện đại nhất thế giới”.

Cuộc thử nghiệm, vốn được lên lịch từ nhiều tháng trước, đã thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước ra lệnh cho quân đội ngay lập tức bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ lần đầu tiên trong hơn 3 thập niên.

Ông Trump cho rằng Mỹ là “quốc gia duy nhất không thử nghiệm”. Trong khi đó, ông cáo buộc Nga và Trung Quốc tiến hành các vụ nổ hạt nhân “bí mật”, một cáo buộc đã bị cả Moscow và Bắc Kinh bác bỏ.

Tên lửa Minuteman III là một nhánh trong bộ phận răn đe hạt nhân của Mỹ, được thiết kế chỉ để phóng đi nhằm đáp trả nếu bị một quốc gia thù địch tấn công hạt nhân.

Tên lửa này có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức nổ tương đương hơn 300 kiloton TNT, mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, Nhật Bản năm 1945. Mỹ cũng duy trì các vũ khí hạt nhân có thể được phóng từ tàu ngầm và từ máy bay ném bom.

Trong khi Nga chờ phía Mỹ đưa ra giải thích cụ thể về tuyên bố nối lại thử nghiệm hạt nhân, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov hôm qua đề xuất tại cuộc họp an ninh với Tổng thống Vladimir Putin rằng Moscow “phải đáp trả các bước đi của Washington” và “bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức cho các cuộc thử nghiệm hạt nhân trên quy mô đầy đủ”.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga lưu ý, Nga vẫn kiên quyết tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện.

Ông nêu rõ: “Nếu Mỹ hoặc các quốc gia khác là thành viên của hiệp ước liên quan tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, thì Nga cũng sẽ phải thực hiện các biện pháp đáp trả phù hợp”.

Ông Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đặc biệt của Nga nghiên cứu tính hợp lý của việc chuẩn bị cho các vụ thử như vậy.

"Tôi chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra các đề xuất thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí hạt nhân", Tổng thống Putin phát biểu.

Tổng thống Putin cho rằng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại ngay lập tức các vụ thử vũ khí hạt nhân là “vấn đề nghiêm trọng”.