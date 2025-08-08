Ông Trump sẽ chủ trì "hội nghị thượng đỉnh lịch sử" Armenia - Azerbaijan

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ tiếp đón các lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan vào ngày 8/8 trong một sự kiện mà ông gọi là “Hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử”, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên giữa hai nước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev “sẽ cùng tôi có mặt tại Nhà Trắng để tham dự Lễ ký kết hòa bình chính thức”, ông Trump viết trên mạng xã hội hôm 7/8.

Armenia và Azerbaijan, đã 2 lần giao tranh liên quan tới khu vực Karabakh. Khu vực này được cộng đồng quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan nhưng có đông người gốc Armenia sinh sống.

Azerbaijan đã giành lại quyền kiểm soát khu vực vào 2023, và hơn 100.000 người gốc Armenia đã di tản khỏi đây.

Hai nước đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp hòa bình, bao gồm cuộc họp gần đây nhất tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nhưng vẫn chưa có đột phá rõ rệt.

Ông Trump tuyên bố chính quyền của ông đã làm việc với cả 2 bên trong suốt thời gian qua và ông "rất tự hào" khi lãnh đạo 2 nước đã "làm những điều đúng đắn".

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng Washington sẽ ký các thỏa thuận song phương “với cả 2 nước để cùng theo đuổi các cơ hội kinh tế”, có thể mở ra tiềm năng của khu vực Nam Caucasus. Ông không nêu cụ thể nội dung của thỏa thuận.

Ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết các thỏa thuận có thể bao gồm việc thiết lập một hành lang trung chuyển quan trọng trong khu vực. Mỹ sẽ có quyền thuê, khai thác hành lang này.

Hành lang này sẽ nối Azerbaijan với vùng Nakhchivan, một khu vực tách rời với phần còn lại của nước này bởi dải lãnh thổ dài của Armenia.

Nakhchivan là khu vực tách rời với phần còn lại của Azerbaijan (Ảnh: BBC).

Hành lang trung chuyển này dự kiến sẽ bao gồm tuyến đường sắt, các đường ống dầu khí và cáp quang, cho phép vận chuyển hàng hóa và cả người dân. Thỏa thuận không yêu cầu Mỹ chi trả chi phí xây dựng hành lang, thay vào đó sẽ để các tập đoàn tư nhân phát triển dự án.

Thỏa thuận được đạt được sau chuyến thăm đầu năm nay của đặc phái viên Steve Witkoff của ông Trump tới Baku, Azerbaijan và các cuộc đàm phán giữa các bên liên quan.