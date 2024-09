Ông Trump nêu điều kiện "tái đấu" với bà Harris trong cuộc đua bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong cuộc tranh luận tại Philadelphia, Pennsylvania ngày 10/9 (Ảnh: Reuters).

Phát biểu với Fox ngay sau cuộc tranh luận đêm 10/9, cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đã nổi lên với tư cách là người chiến thắng trong cuộc đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris. Khi được thông báo rằng bà Harris được cho là muốn có cuộc tranh luận thứ hai, ông Trump dường như bác bỏ ý tưởng này.

"Bà ấy muốn điều đó vì bà ấy đã thua. Bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn là một võ sĩ quyền anh và bạn thua? Bạn ngay lập tức muốn một cuộc chiến mới... Nếu sự kiện đó được tổ chức bởi một kênh truyền hình công bằng, tôi sẽ tham gia", ông Trump nói.

"Tôi sẽ ít có xu hướng tranh luận lại vì chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Chúng tôi đã thắng cuộc tranh luận", ông Trump nói với Fox.

Bà Harris dường như được đánh giá tốt hơn trong cuộc tranh luận đầu tiên với ông Trump. Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa đã phải nỗ lực để ứng phó với đối thủ, cũng như những người điều phối cuộc tranh luận.

Reuters nhận định, trong cuộc tranh luận này, bà Harris đã dồn ông Trump vào thế phòng thủ.

Theo một cuộc thăm dò dư luận do CNN thực hiện nhanh ngay sau cuộc tranh luận vào đêm 10/9, 63% người xem cảm thấy bà Harris đã vượt trội hơn ông Trump.

Những điểm nhấn trong cuộc tranh luận "nảy lửa" Harris - Trump

Chia sẻ với Fox vào sáng 11/9, ông Trump chỉ trích cuộc tranh luận là "hoàn toàn gian lận" và gọi ABC News, kênh tổ chức cuộc tranh luận, là "tổ chức tin tức không trung thực nhất". Ông Trump liên tục bị những người điều phối cuộc tranh luận ngắt lời và xác minh thông tin trong suốt cuộc tranh luận.

"Tôi nghĩ những người điều hành rất không công bằng, về cơ bản đó là một cuộc đấu 3 chọi 1", ông Trump chỉ trích.

Ông cũng chia sẻ trên mạng xã hội Truth: "Mọi người đang nói về chiến thắng lớn tối nay! Tôi nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất của tôi từ trước tới nay, đặc biệt đó là cuộc đấu 3 chọi 1".

Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump Brian Hughes cáo buộc những người điều phối chỉ phản bác ý kiến của ông Trump và cố tình chi phối kết quả tranh luận. Trong khi đó, một cố vấn của ông Trump cho rằng, bà Harris được giảm bớt câu hỏi về lạm phát và nền kinh tế.

Mặc dù vậy, ông Trump và đội ngũ của ông vẫn coi đây là một cuộc tranh luận thành công.

"Tôi nghĩ đó là cuộc tranh luận hay nhất từ trước đến nay. Nó cho thấy họ yếu đuối như thế nào, thảm hại đến mức nào và họ đang làm gì để phá hủy đất nước chúng ta, ở biên giới, bằng ngoại thương, bằng mọi thứ", ông Trump nói.

Ông Trump ban đầu đề nghị bà Harris đồng ý tham gia 3 cuộc tranh luận: một cuộc do Fox News tổ chức vào ngày 4/9, một cuộc do ABC News tổ chức vào ngày 10/9 và cuộc thứ ba do NBC News tổ chức vào ngày chưa xác nhận. Chiến dịch của bà Harris chỉ đồng ý tham gia cuộc tranh luận của ABC, mặc dù ông Trump đã do dự về việc có tham gia cuộc đối đầu này hay không, cáo buộc kênh truyền hình này đưa tin "vô lý và thiên vị" về ông.