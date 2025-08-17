Ông Trump muốn dàn xếp cuộc gặp 3 bên Mỹ-Nga-Ukraine vào tuần tới

Tổng thống Trump đón người đồng cấp Putin tại sân bay ở Alaska (Ảnh: TASS).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky sớm nhất là vào tuần tới, hãng tin Axios và CNN đưa tin.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn CNN, một nguồn tin giấu tên tiết lộ, trong cuộc điện đàm với nhiều nhà lãnh đạo châu Âu sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska ngày 15/8, Tổng thống Trump đã bày tỏ mong muốn “tổ chức cuộc gặp ba bên ngay trong tuần tới”.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia các cuộc trò chuyện, trong đó Tổng thống Mỹ nói rằng "ông muốn sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh ba bên với ông Putin và Zelensky, sớm nhất là vào ngày 22/8", Axios thông tin.

CNN cũng đồng thời cho biết thêm rằng, ít nhất một nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Washington với ông Zelensky, mặc dù vẫn chưa rõ là ai.

Theo các hãng tin này, cuộc gặp có thể diễn ra nếu các cuộc đàm phán tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Trump với ông Zelensky vào ngày 18/8 thành công tốt đẹp.

Hôm 15/8, Tổng thống Trump đã gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Anchorage, Alaska, trong cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022.

Ông Trump mô tả các cuộc đàm phán là "nồng ấm", trong khi Tổng thống Nga gọi đó là cuộc gặp "thẳng thắn" và "thực chất".

Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm.

Sau đó vào ông Trump đã xác nhận cuộc gặp tại Phòng Bầu dục với ông Zelensky trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời nói về một cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Putin, có khả năng diễn ra sau đó. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng, mục tiêu nên là một thỏa thuận hòa bình chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời, "điều thường không được duy trì".

Moscow khẳng định rằng một giải pháp lâu dài đòi hỏi Kiev phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, phi quân sự hóa và công nhận thực tế lãnh thổ hiện tại. Điều này bao gồm Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là một phần của Nga - những khu vực đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào năm 2014 và 2022.

Tuy nhiên, ông Zelensky luôn bác bỏ mọi nhượng bộ về lãnh thổ.

Sau đó, Trump nói với Fox News rằng ông Zelensky nên "thỏa thuận", nhấn mạnh rằng Tổng thống Putin "muốn thấy điều đó được thực hiện" và kêu gọi châu Âu "tham gia một phần".

Ông Putin không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Zelensky nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này phải được tiến hành trước khi đạt được một thỏa thuận rộng hơn.