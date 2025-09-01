Ông Trump công bố kế hoạch thay đổi quan trọng về bầu cử ở Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch thay đổi quan trọng về bầu cử ở Mỹ (Ảnh: AFP).

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm siết chặt hình thức bỏ phiếu qua thư và quy định bắt buộc phải có giấy tờ tùy thân cho mọi lá phiếu.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh kế hoạch cải tổ hệ thống bầu cử Mỹ, cho rằng hệ thống này đã trở nên quá dễ bị gian lận.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 30/8, Tổng thống Mỹ tuyên bố sắc lệnh sẽ gần như xóa bỏ hình thức bỏ phiếu qua thư, chỉ trừ một số ngoại lệ.

“Mọi lá phiếu đều phải có xác minh giấy tờ tùy thân. Không có ngoại lệ! Tôi sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp để thực hiện điều đó!!! Ngoài ra, không có bỏ phiếu qua thư, trừ những người bị bệnh nặng và quân nhân ở xa. Chỉ dùng phiếu giấy”, ông viết.

Đầu tháng này, ông Trump tiết lộ sắc lệnh về hệ thống bầu cử “đang được soạn thảo bởi những luật sư giỏi nhất đất nước”.

Trong nhiều năm, ông liên tục chỉ trích hệ thống bầu cử của Mỹ và khẳng định cần phải thay đổi toàn diện. Ông Trump thường quy trách nhiệm cho “gian lận trên diện rộng” khi ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 trước ông Joe Biden với cáo buộc có tình trạng bỏ phiếu hàng loạt bởi người không phải công dân, cùng những bất thường trong bỏ phiếu qua thư. Ông cũng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ về các máy bỏ phiếu, kêu gọi chỉ dùng phiếu giấy và kiểm phiếu thủ công.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền bầu cử đã lên tiếng phản đối kế hoạch của ông Trump. Quy định bắt buộc có giấy tờ tùy thân vốn từ lâu đã là một trong những vấn đề gây tranh cãi. Các nhóm này lập luận rằng một bộ phận đáng kể cử tri hợp pháp ở Mỹ không có sẵn các loại giấy tờ như vậy.

Theo báo cáo năm 2023 của Trung tâm Brennan vì Công lý cùng một số tổ chức khác, khoảng 21,3 triệu người Mỹ, chiếm khoảng 9% công dân đủ tuổi bầu cử, không có giấy tờ chứng minh quốc tịch ngay trong tay.

Ngoài ra, hiện chưa rõ ông Trump có thể thực sự áp dụng những thay đổi này hay không, bởi bầu cử liên bang do các bang tổ chức và quản lý. Giới chỉ trích cáo buộc ông đang vượt quá thẩm quyền, cho rằng hiến pháp Mỹ không trao cho tổng thống quyền thay đổi trực tiếp hệ thống bầu cử.