Ông Trump muốn chấm dứt bỏ phiếu qua thư và máy bỏ phiếu

Các buồng riêng tư tại một điểm bỏ phiếu ở Wisconsin, Mỹ (Ảnh: Reuters).

Trong thông báo trên mạng xã hội cá nhân ngày 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cho soạn thảo một sắc lệnh hành pháp nhằm chấm dứt bỏ phiếu qua thư và hạn chế việc sử dụng một số loại máy bỏ phiếu. Ông gọi hình thức này là “tham nhũng” và cho rằng máy bỏ phiếu thiếu chính xác, kém tin cậy và tốn kém hơn so với kiểm phiếu thủ công.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cử tri Dân chủ sử dụng phiếu bầu qua thư nhiều hơn đáng kể so với cử tri Cộng hòa kể từ năm 2020. Xu hướng này càng rõ rệt khi nhiều bang do Cộng hòa lãnh đạo siết chặt hình thức bỏ phiếu này.

Tuy nhiên, các học giả pháp lý cho rằng Tổng thống không có quyền can thiệp trực tiếp vào cách các bang tổ chức bầu cử. Ông Michael Morley, giáo sư luật tại Đại học Bang Florida, nhận định: “Không có cơ sở pháp lý nào để Tổng thống ban hành mệnh lệnh yêu cầu các bang thay đổi phương thức bầu cử".

Cùng quan điểm, giáo sư Richard Hasen của Đại học California cho rằng, Tổng thống Trump có thể gặp khó khăn trong việc nhận được sự hợp tác của Quốc hội để cấm phiếu bầu qua thư trên phạm vi toàn quốc.

Theo các chuyên gia, ngay cả khi ban hành được sắc lệnh, việc thực thi cũng vấp phải hàng loạt thách thức, từ kiện tụng pháp lý đến khó khăn hậu cần. Các bang sẽ phải mở thêm nhiều điểm bỏ phiếu trực tiếp, tuyển dụng và đào tạo thêm nhân viên, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất trong thời gian ngắn.

Hầu hết các bang ở Mỹ đều cho phép cử tri bỏ phiếu trước ngày bầu cử chính thức. Bỏ phiếu qua thư là cách phổ biến nhất để bỏ phiếu sớm.