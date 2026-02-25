Ông Trump ca ngợi "thời kỳ hoàng kim" của nước Mỹ

Tổng thống Trump chỉ tay về khu vực các nghị sĩ Dân chủ, chỉ trích đảng này đang phá hủy nước Mỹ (Ảnh: Reuters).

Tuyên bố của ông Trump đưa ra nhằm tạo dựng một hình ảnh thành công bất chấp tỷ lệ ủng hộ đang giảm sút và sự thất vọng ngày càng tăng của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Đáp lại lời kêu gọi từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa do lo ngại có thể mất thế đa số tại Quốc hội vào cuối năm nay, Tổng thống Trump dành giờ đầu tiên của bài phát biểu trên truyền hình tập trung vào nền kinh tế, nói rằng ông đã kiềm chế lạm phát, đưa thị trường chứng khoán lên mức cao kỷ lục, ký ban hành các đạo luật cắt giảm thuế sâu rộng và giảm giá thuốc.

Nhưng không rõ liệu đánh giá lạc quan của nhà lãnh đạo Mỹ có xoa dịu được nỗi bất mãn của người Mỹ về chi phí sinh hoạt hay không.

“Quốc gia chúng ta đã trở lại - lớn mạnh hơn, tốt hơn, giàu có hơn và vững chắc hơn bao giờ hết", ông Trump nói sau khi bước lên sân khấu giữa những tiếng reo hò “USA, USA” từ các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Quốc hội, với hàng chục ghế trống ở phía đảng Dân chủ.

Bài phát biểu thường niên trước Quốc hội diễn ra vào thời điểm đầy khó khăn đối với nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, khi các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Mỹ không hài lòng với hiệu quả hoạt động của ông, lo ngại gia tăng về Iran và chính sách thuế quan đặc trưng đang gặp khó khăn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hầu hết các loại thuế nhập khẩu của ông.

Trong phần lớn bài phát biểu, ông Trump tỏ ra khá kỷ luật, hầu hết bám sát bài phát biểu đã chuẩn bị và tránh những lời nói lan man thường thấy. Nhưng ông đã thể hiện khía cạnh mạnh mẽ quyết đoán của mình khi thảo luận về việc siết chặt chính sách nhập cư, chỉ trích các nghị sĩ đảng Dân chủ.

Trong một trong những thời điểm căng thẳng nhất của bài phát biểu, Tổng thống Trump chỉ trích phe Dân chủ là "điên rồ" và cáo buộc họ phá hủy đất nước, sau khi các nghị sĩ đảng này từ chối đứng dậy vỗ tay cho đề xuất cấm các bang cho phép thanh thiếu niên chuyển đổi giới tính mà không có sự đồng ý của bố mẹ.

"Chắc chắn tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng không bang nào được phép tước con cái khỏi vòng tay bố mẹ và chuyển đổi sang giới tính khác trái với mong muốn của họ. Ai có thể tin được rằng chúng ta thậm chí còn đang phải bàn về điều này. Chúng ta phải cấm việc đó và phải cấm ngay lập tức", ông Trump nói, rồi dừng lại một lúc để đón nhận tràng pháo tay từ các nghị sĩ Cộng hòa.

Bài phát biểu của ông Trump, 79 tuổi, kéo dài khoảng 1 giờ 47 phút, phá kỷ lục mà ông đã thiết lập năm ngoái về bài phát biểu dài nhất của tổng thống trước Quốc hội.

Trong khi ông Trump nói rằng lạm phát đang "giảm mạnh", giá cả thực phẩm, nhà ở, bảo hiểm và tiện ích vẫn cao hơn đáng kể so với vài năm trước, dữ liệu mới được công bố cho thấy nền kinh tế đã chậm lại nhiều hơn dự kiến ​​trong quý trước trong khi lạm phát tăng tốc.

Ông Trump một lần nữa cũng tuyên bố đã "kết thúc" 8 cuộc chiến tranh và hầu như không đề cập đến Ukraine. Ông cũng không thảo luận về Trung Quốc, đối thủ kinh tế chính của Mỹ, hay Greenland, vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch mà ông đã cảnh báo sẽ giành quyền kiểm soát.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy, chỉ có 36% người Mỹ tán thành cách ông điều hành nền kinh tế. Đảng Dân chủ hy vọng sẽ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội từ tay đảng Cộng hòa vào tháng 11 tới khi tất cả 435 ghế tại Hạ viện và khoảng 1/3 trong số 100 ghế tại Thượng viện đều được bầu lại.