Ông Trump bị chỉ trích vì hủy thăm lễ tưởng niệm quân nhân Mỹ tại Pháp do trời mưa

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể tham gia lễ tưởng niệm các quân nhân và lính thủ đánh bộ Mỹ hy sinh trong Thế chiến I ngày 10/11 tại Pháp vì mưa, Nhà Trắng cho biết.

Chuyến thăm bị hủy vào phút chót đã khiến ông Trump bị chỉ trích trên mạng xã hội. Một số chính trị gia Anh và Mỹ cáo buộc rằng ông Trump “thiếu tôn trọng” những người lính Mỹ.

Theo Reuters, ông Trump và với Đệ nhất Phu nhân Melania Trump dự kiến sẽ tới thăm và tưởng niệm những người lính Mỹ tại nghĩa trang Aisne-Marne American ở Belleau, cách Paris 85km. Tuy nhiên, mưa nhỏ và mây khá dày khiến trực thăng của ông Trump không thể bay tới được địa điểm như kế hoạch.

“Họ đã không thể tham gia sự kiện do lịch trình và những khó khăn về di chuyển do thời tiết”, Nhà Trắng thông báo, nhấn mạnh ông Trump đã cử phái đoàn do Chánh văn phòng John Kelly dẫn đầu, đi thay thế.

Trên Twitter, nghị sĩ Anh Nicholas Soames, cháu của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill, đã chỉ trích ông Trump: “Họ đã hy sinh khi đối mặt với kẻ thù và ông Trump thậm chí không thể dành cho những người đã ngã xuống sự tôn trọng cần có”, ông Soames nói.

Ben Rhodes, người từng giữ chức phó cố vấn an ninh quốc gia của cựu Tổng thống Barack Obama, cho rằng lý do mà Nhà Trắng đưa ra là không thuyết phục. “Tôi đã lên kế hoạch di chuyển cho ông Obama trong 8 năm. Luôn luôn có kế hoạch phòng bị khi trời mưa. Luôn luôn có”, ông Rhodes nói.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel đặt vòng hoa trong một sự kiện Thế chiến 1 (Ảnh: Independent)

Theo Reuters, dù trời mưa nhẹ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn chủ trì một lễ tưởng niệm ở Compiegne, đông bắc Paris, nhằm đánh dấu 100 năm Thế chiến I kết thúc.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng tham gia một lễ tưởng niệm để tri ân những người lính Canada ở Vimy Ridge.

Khoảng 70 nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm cả Tổng thống Trump, dự kiến sẽ tới Arc de Triomphe, Paris vào sáng 11/11 (giờ địa phương) để tham gia hoạt động kỷ niệm 100 năm Thế chiến I.

Ngoài ra, nhân chuyến công du Paris của ông Trump, báo Le Monde của Pháp đã lật lại một sự việc cũ, được cho là sự cố ngoại giao của ông Trump. Theo tờ báo, trong một sự kiện ở Washington, ông Trump đã nhầm lẫn giữa các nước Baltic và vùng Balkan.

Khi tiếp đón lãnh đạo Estonia, Lithuania và Latvia tới thăm Nhà Trắng và tham dự họp báo chung, ông Trump đã ca ngợi các quốc gia này là thành viên tốt của NATO. Tuy nhiên, Le Monde cho biết ông Trump bất ngờ đề cập với các nhà lãnh đạo về cuộc chiến ở Nam Tư.

Tờ báo nói rằng, các lãnh đạo vùng Baltics phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra rằng ông Trump đã nhầm 2 khu vực với nhau.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về bài báo của Le Monde.

Đức Hoàng

Theo SCMP