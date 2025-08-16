Cuộc trò chuyện vui vẻ của ông Trump và ông Putin sau họp báo

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi trong cuộc gặp tại Alaska ngày 15/8 (Ảnh: Reuters).

Đoạn video ngắn do hãng tin RT (Nga) công bố cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trò chuyện bên ngoài một căn phòng, sau khi hai nhà lãnh đạo kết thúc cuộc họp báo chung ở Alaska hôm 15/8.

Hình ảnh từ video cho thấy bầu không khí vui vẻ khi cả ông Trump và ông Putin đều cười khi trao đổi với nhau.

Khoảnh khắc Tổng thống Nga, Mỹ bắt tay sau họp báo tại Alaska (Nguồn: RT).

Hai nhà lãnh đạo cũng bắt tay nhau trước khi rời đi, kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã tổ chức họp báo sau cuộc hội đàm kéo dài 3 tiếng. Cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo và các quan chức của hai phái đoàn được cho là diễn ra trong bầu không khí tích cực.

Tổng thống Nga, Mỹ họp báo sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska (Nguồn: RT).

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump.

Ông Putin nói rằng Nga “thực sự quan tâm” đến việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Ông cũng nhắc lại yêu cầu thường xuyên của mình rằng cần phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột.

Ông Putin cho biết, ông đồng ý với tuyên bố của ông Trump rằng xung đột toàn diện Nga - Ukraine sẽ không xảy ra năm 2022 nếu ông Trump làm tổng thống Mỹ.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo Ukraine “sẽ không phá vỡ” tiến trình chấm dứt xung đột.

Tổng thống Putin cho biết ông đồng ý với Tổng thống Trump rằng an ninh của Ukraine cần được đảm bảo.

“Tôi hy vọng rằng thỏa thuận mà chúng tôi đã cùng đạt được sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn tới mục tiêu đó và mở ra con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine”, ông Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Trump đón tiếp Tổng thống Putin tại Alaska (Nguồn: C-SPAN).

Về phần mình, Tổng thống Trump cho biết, cuộc đàm phán với ông Putin “rất hiệu quả”, nhưng vẫn cần phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết xung đột ở Ukraine.

“Có rất nhiều điểm mà chúng tôi đã thống nhất. Còn một vài vấn đề lớn mà chúng tôi vẫn chưa hoàn toàn đạt được, nhưng đã có một số tiến triển”, ông Trump nói.

Ông Trump cho biết ông sẽ gọi cho các lãnh đạo NATO và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp.

Tổng thống Putin đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh tiếp theo tại thủ đô Moscow. Tổng thống Trump cho rằng đây là đề xuất thú vị.

Đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Nga, ông Kirill Dmitriev, cho biết Mỹ đã tiếp đón Nga "rất nồng nhiệt" tại Alaska và hai nước sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương.