Ông Putin chỉ trích phương Tây

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Văn phòng Tổng Công tố ngày 25/4, Tổng thống Putin bày tỏ quan điểm về sự thay đổi các ưu tiên của châu Âu và Mỹ đối với Nga, cũng như hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine trong vài tuần qua.

Theo ông, "các nhà ngoại giao cấp cao ở châu Âu và Mỹ " đã tham gia vào một "chính sách ngoại giao kỳ lạ", thúc giục Ukraine làm mọi điều có thể để "giành thắng lợi trên chiến trường".

Ông Putin rõ ràng đang đề cập đến một tuyên bố gây tranh cãi gần đây của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Josep Borrell - người đã phát biểu sau chuyến thăm Kiev gần đây rằng xung đột tại Ukraine sẽ được giải quyết chiến trường.

Trong cuộc trò chuyện tuần trước với Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel, ông Putin đã chỉ ra "những phát ngôn vô trách nhiệm của các đại diện EU về sự cần thiết phải giải quyết tình hình ở Ukraine bằng biện pháp quân sự".

Theo quan điểm của Tổng thống Putin, phương Tây đã thay đổi mục tiêu.

"Khi EU nhận ra rằng mục tiêu đó không thể đạt được, họ lại cố gắng chuyển sang một mục tiêu khác - đó là chia rẽ xã hội Nga", ông Putin nói.

Theo lời ông Putin, xã hội Nga "đã thể hiện sự trưởng thành, đoàn kết" và ủng hộ các lực lượng vũ trang, cũng như các nỗ lực "đảm bảo an ninh tối cao của Nga và giúp đỡ người dân sống ở Donbass (Đông Ukraine)".

Sau một "thất bại" trong lĩnh vực truyền thông, Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây đã chuyển sang biện pháp "khủng bố, để dàn xếp vụ sát hại các nhà báo của Nga".

Ông Putin đề cập đến thông báo hôm 25/4 của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) rằng họ đã bắt giữ một nhóm "tân phát xít", do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) chỉ thị nhằm sát hại nhà báo kiêm người dẫn chương trình truyền hình của Nga Vladimir Solovyov. Tuy nhiên, Kiev bác bỏ bác buộc liên quan đến vụ việc này.

Trong khi Điện Kremlin buộc tội phương Tây âm mưu chia rẽ xã hội Nga, các nước phương Tây đáp trả rằng Moscow trấn áp phe đối lập, truyền thông độc lập và thậm chí cả những người bất đồng chính kiến. Sự chỉ trích này càng gia tăng sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ và Moscow thực hiện các biện pháp để đối phó "tin tức giả" và "đặc vụ ngoại quốc".