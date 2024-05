Ông Macron và ông Tập xem múa dân gian, dùng bữa trên núi Pháp

Ông Macron và ông Tập tại một nhà hàng ở Hautes-Pyrenees (Ảnh: Reuters).

Ngày 7/5, ông Macron đã đón tiếp ông Tập ở vùng núi tỉnh Hautes-Pyrenees, nơi 2 ông thảo luận về các vấn đề thế giới.

Ông Macron đã mời ông Tập tới đèo Tourmalet gần biên giới Tây Ban Nha, nơi Tổng thống Pháp từng tới thăm bà ngoại khi còn nhỏ.

Đây được coi là một cử chỉ đáp lại sau khi ông Tập năm ngoái đã mời ông Macron tới dinh thự của thống đốc tỉnh Quảng Đông, nơi cha của Chủ tịch Trung Quốc từng sống.

Tuyết bao phủ các sườn núi gần đó sau đợt tuyết mới rơi qua đêm, và an ninh được thắt chặt xung quanh khu vực. Những con đường quanh co dẫn lên đèo đã bị chính quyền phong tỏa hàng chục km để đảm bảo an ninh cho chuyến thăm của 2 nhà lãnh đạo tới Hautes-Pyrenees.

Ông Macron và ông Tập cùng với các đệ nhất phu nhân Brigitte Macron và Bành Lệ Viên đã đến dùng bữa ở một nhà hàng trên núi. Các nhà lãnh đạo đã thưởng thức những món đặc sản địa phương. Trước bữa trưa, họ xem biểu diễn múa dân gian truyền thống của Pháp.

Hai nhà lãnh đạo xem màn múa dân gian (Ảnh: Reuters).

Đài truyền hình Pháp BFMTV cho biết, ông Macron đã tặng ông Tập một chiếc áo thi đấu của giải xe đạp Tour de France màu vàng của chặng đèo Tourmalet Pass. Đây là một trong những chặng leo núi nổi tiếng nhất của cuộc đua. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pháp cũng tặng ông Tập một chiếc chăn len được sản xuất ở Pyrenees và một chai rượu Armagnac.

Hai ông cũng đã trao đổi nhiều vấn đề mà 2 bên cùng quan tâm trong chuyến thăm vùng núi. Trước đó, ông Tập đã được Pháp đón tiếp long trọng với nghi thức chào đón, cùng quốc yến tại Điện Elysee hôm 6/5.

Ngày 7/5, ông Tập đã rời Pyrenees bằng máy bay, kết thúc chuyến thăm Pháp.

Theo BFMTV, Điện Elysee hôm 7/5 cho biết họ hoan nghênh cuộc đối thoại giữa ông Macron và ông Tập, vốn "thân thiện nhưng cũng rất thẳng thắn".

Ông Tập đang có chuyến đi tới châu Âu vào thời điểm căng thẳng toàn cầu đang nóng lên. Điểm đến kế tiếp của ông là Serbia và Hungary.