Ông Kim Jong-un lên tiếng về chiến công của lực lượng Triều Tiên ở Nga

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc họp với các sĩ quan phụ trách hoạt động quân sự ở nước ngoài vào ngày 20/8 (Ảnh: Reuters).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 21/8 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã gặp gỡ các chỉ huy của quân đội Triều Tiên được triển khai đến tiền tuyến khu vực Kursk của Nga. Ông Kim Jong-un "đánh giá cao" vai trò của họ trong việc hỗ trợ Nga đối phó chiến dịch quân sự của Ukraine.

Cuộc gặp với các sĩ quan chỉ huy đơn vị tác chiến hải ngoại của Quân đội Nhân dân Triều Tiên diễn ra hôm 20/8, khi họ trở về Triều Tiên để tham dự lễ tuyên dương, theo KCNA.

KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã được nghe tóm tắt về các hoạt động quân sự của lực lượng Triều Tiên ở nước ngoài và "đánh giá cao chiến công của họ trong việc dẫn dắt các đơn vị chiến đấu của lực lượng vũ trang, những đơn vị đã tham gia vào các chiến dịch giải phóng khu vực Kursk của Nga và giành chiến thắng".

Ông Kim Jong-un tuyên bố Triều Tiên đã giao cho các sĩ quan thực hiện "nhiệm vụ quan trọng nhất" và gửi "lời động viên nồng nhiệt" tới tất cả các chỉ huy và binh lính thực hiện nhiệm vụ.

"Quân đội của chúng ta đã thể hiện đầy đủ những phẩm chất đặc biệt của mình. Kết quả này đã củng cố tiếng tăm và uy tín của quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Quân đội của chúng ta đang làm những gì cần phải làm và nên làm. Chúng ta cũng sẽ làm như vậy trong tương lai”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh.

Những hình ảnh do KCNA công bố cho thấy các quan chức cấp cao của Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên tham dự cuộc họp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bao gồm Phó Tổng tham mưu trưởng Ri Chang-ho, người được cho là đã được triển khai tham dự chiến dịch quân sự của Nga đối phó Ukraine trong giai đoạn đầu.

Trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào ngày 12/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong nỗ lực giúp Nga giành lại vùng Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Putin "đánh giá cao" sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi chiến dịch quân sự của Kiev và "lòng dũng cảm" của các binh lính Triều Tiên.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác theo thỏa thuận đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Lãnh đạo Nga và Triều Tiên hồi tháng 6/2024 ký hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, với điều khoản về phòng thủ chung. Theo đó, trong trường hợp một nước bị tấn công vũ trang, nước còn lại sẽ lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các biện pháp giúp đỡ khác bằng mọi phương thức có thể.

Ukraine mở chiến dịch xâm nhập và kiểm soát vùng lãnh thổ Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái. Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã mở các cuộc phản công và dần dần lấy lại lãnh thổ.

Quân ủy Trung ương Triều Tiên hồi tháng 4 xác nhận điều động lực lượng tham gia chiến dịch quân sự tại tỉnh Kursk của Nga.

Theo KCNA, quyết định của nhà lãnh đạo Kim Jong-un về triển khai quân đội tới Nga "phù hợp với hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước, là bằng chứng cho tình hữu nghị chiến đấu bền chặt giữa hai bên".