Ông Biden: Nga có thể đã quyết định kế hoạch động binh với Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AFP).

Phát biểu tại một cuộc họp báo tối 18/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Những ngày qua, chúng tôi đã thấy các thông tin về gia tăng các hoạt động vi phạm lệnh ngừng bắn của các tay súng ly khai do Nga hậu thuẫn nhằm khiêu khích Ukraine. Chúng tôi có lý do để tin rằng lực lượng của Nga đang lên kế hoạch và có ý định động binh với Ukraine trong vài tuần tới hoặc vài ngày tới".

Reuters dẫn lời chủ nhân Nhà Trắng nói thêm rằng: "Đến giờ, tôi tin là ông Putin đã đưa ra quyết định. Chúng tôi có lý do để tin vào điều đó. Chúng tôi tin họ sẽ nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine".

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu Mỹ có bằng chứng về việc Nga đã đưa ra quyết định hay không, ông Biden khẳng định, Washington có năng lực tình báo đủ để chứng minh điều đó.

Trước đó, ông Biden cũng từng cảnh báo nguy cơ Nga "động binh" với Ukraine, nhưng có thể Moscow chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Bình luận hôm qua đánh dấu một bước chuyển lớn trong đánh giá của chủ nhân Nhà Trắng về nguy cơ Nga có hành động quân sự với nước láng giềng.

Tổng thống Biden cảnh báo, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn nếu Nga động binh với Ukraine. Mặc dù vậy, ông vẫn tin rằng, ngoại giao là con đường tốt nhất hiện nay để giải quyết cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine.

"Mỹ và các đồng minh sẽ ủng hộ người dân Ukraine... Chúng tôi sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn lên Nga nếu Nga có thêm hành động gây hấn. Nga vẫn có thể lựa chọn giải pháp ngoại giao. Không bao giờ là quá muộn để hạ nhiệt căng thẳng, trở lại bàn đàm phán", ông nói.

Ông Biden cho biết, Nga đã nhất trí rằng, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Sergei Lavrov sẽ hội đàm vào ngày 24/2 tại châu Âu. "Tuy nhiên, nếu Nga hành động quân sự trước ngày đó, rõ ràng, nó sẽ đóng lại cơ hội ngoại giao", chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo.

Căng thẳng giữa Nga và Mỹ leo thang gần đây khi phương Tây cáo buộc Nga có kế hoạch động binh với Ukraine với bằng chứng là Moscow triển khai hơn 100.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và cho biết đã rút dần lực lượng khỏi các khu vực gần Ukraine. Tuy vậy, phương Tây vẫn hoài nghi về tuyên bố này của Nga.

Cùng lúc đó, chiến sự ở miền Đông Ukraine đang có xu hướng leo thang. Theo ghi nhận của Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSCE), hàng trăm vụ nổ đã được ghi nhận ở Donbass - khu vực gồm tỉnh Donetsk và Lugansk - trong hai ngày trở lại đây. Giới chức Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk - hai thiết chế do lực lượng ly khai lập ra - hôm qua cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau một vụ đánh bom xe và một vụ tấn công đường ống khí đốt ở hai khu vực này. Lực lượng ly khai ở đây cũng bắt đầu sơ tán người dân do lo ngại quân đội Ukraine chuẩn bị thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào Donbass. Chính quyền Kiev đã bác bỏ thông tin này.